Pau López encamina su fichaje por el Andorra y el Betis buscará un nuevo portero

Pau López podría poner fin próximamente a su segunda etapa como futbolista del Real Betis Balompié. El guardameta mantiene negociaciones avanzadas para incorporarse al Andorra, una posibilidad que ha cobrado fuerza durante las últimas horas por cuestiones personales y familiares.

Según avanza ElDesmarque y también ha podido confirmar El Correo de Andalucía, el gerundense también dispone de una propuesta del Mallorca, club que continúa interesado en su contratación. Sin embargo, la proximidad de Andorra con Gerona, su ciudad natal, habría terminado por decantar sus preferencias. El portero verdiblanco busca ahora una mayor estabilidad para su entorno más cercano. Por el momento, su salida no está cerrada, pero sí es cierto que es una posibilidad real que ocurra".

Andorra y Mallorca, las propuestas que tiene Pau López encima de la mesa para abandonar el Betis

La oferta del Andorra, equipo presidido por Gerard Piqué, también permitiría al portero asumir un papel con mayor protagonismo. A sus 31 años, Pau López pretende disfrutar de continuidad y sentirse importante dentro del proyecto deportivo. Para facilitar la operación, estaría dispuesto a renunciar a las dos temporadas de contrato que todavía tiene firmadas con el Betis, hasta junio de 2028.

La intención inicial del guardameta era permanecer en Sevilla y competir con Álvaro Valles por un puesto en el once. La participación del equipo verdiblanco en tres competiciones y la habitual alternancia de Manuel Pellegrini en la portería hacían pensar que dispondría de oportunidades. De hecho, rechazó recientemente un primer acercamiento del Mallorca, aunque su situación personal le ha llevado a replantearse la continuidad.

Su marcha se produciría apenas un año después de regresar al club. Durante esta segunda etapa ha participado en 16 encuentros oficiales entre Liga (9) y Europa League (7). Comenzó el curso como titular y el Betis únicamente encajó una derrota durante sus primeros meses bajo palos. Sus buenas actuaciones le permitieron incluso situarse entre los aspirantes al Trofeo Zamora y destacar entre los porteros menos goleados de la Europa League.

Una lesión muscular sufrida a comienzos de noviembre frenó su progresión. Durante su ausencia, Álvaro Valles se asentó como primera opción en LaLiga y terminó consolidándose como el guardameta principal del conjunto de Manuel Pellegrini.

La salida de Pau López obligaría al Betis a realizar una importante renovación en la demarcación. Ante este escenario, la dirección deportiva ya trabaja en la incorporación de otro portero que pueda competir con Álvaro Valles. Mientras, Manu González partiría como tercera alternativa y se incorporará a la vuelta de los verdiblancos de Alemania, y Guilherme Fernandes tiene su salida al Córdoba cerrada.