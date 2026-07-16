Álvaro Valles repasa su primer curso en el Betis: "Una de las claves fue no agobiarme, tras un año parado era consciente de que no iba a tener mi mejor nivel"

Álvaro Valles se ha afianzado como el portero titular del Real Betis Balompié. El guardameta de La Rinconada tuvo que esperar un año en la grada para firmar como nuevo jugador verdiblanco el pasado verano. Su rendimiento y las lesiones musculares de Pau López lo auparon al once del conjunto de Manuel Pellegrini, en el que ahora parte como uno de los importantes en la vuelta de los béticos a la Champions League.

En una entrevista a los medios del club durante el stage de pretemporada en Alemania, y a dos días de debutar contra el SF Lotte, Valles analiza esta primera fase veraniega: "Están siendo días intensos, como suele ser una pretemporada, ya sabemos la forma que tiene de trabajar el míster y la verdad que se lleva bien, es verdad que son días intensos, días de doble sesión, pero la verdad que bastante contento y muy bien".

Real Betis Balompié

Valles: "Doblas siempre se preocupa por cómo estamos y ajusta las cargas lo máximo posible"

Cómo se gestiona el comienzo de la pretemporada: "Cada vez más jugadores hacemos una pre pretemporada siempre, para no llegar totalmente de cero, y eso te ayuda mucho a continuar en esa pretemporada, cuando llegas con el equipo es algo más liviano, si es verdad que sigue siendo duro, que tienes tus molestias y que el cuerpo se va habituando. Bueno, es lo mismo entrenar solo que entrenar con los compañeros y muchos ámbitos que no toca entrenando solo, pero la verdad que te ayuda bastante y lo llevo bastante bien".

Relación con Toni Doblas, entrenador de porteros del Betis: "Tenemos muy buena sintonía, con él es muy fácil el trabajo. Siempre se preocupa por cómo estamos, por cómo va todo, intenta siempre ajustar las cargas lo máximo posible y la verdad que no tengo ningún pero".

Álvaro Valles y Adrián San Miguel, durante el entrenamiento del Betis con Toni Doblas, entrenador de porteros / El Correo

Valles, con ganas de empezar a jugar partidos: "Ganas de volver a competir, da igual de qué categoría sea el rival, al final lo principal es ir cogiendo sensaciones, que sean sensaciones buenas y mejorando cada día y cada partido amistoso que se disputa. Sobre todo por lo que viene este año que viene, Liga, Copa y Champions".

Irrupción de Manu González "Es un gran portero que, al final, como tú dices, tiene 19 años, una gran promesa, le queda un futuro por delante espectacular. Yo soy el primero que desea que le vaya lo mejor posible porque es un chico muy buen niño, un niño que no da ruido, que siempre está ahí para lo que se necesite en los entrenamientos, que trabaja bien, que hace las cosas bien, que tiene sus cosas claras y está centrado. Para nosotros es una alegría que canteranos como Manu destaquen en sus categorías y que sigan dando pasos cada año para seguir construyendo su futuro. Yo creo que si todo va bien, tendrá un futuro espectacular".

Champions: "Va a ser un año muy bonito, muy especial, que queremos que con los resultados sea aún más especial y más bonito si cabe, porque tenemos toda la ilusión de hacer un buen papel en Champions después de tantos años fuera de ella. Como bético, para mí, es algo muy ilusionante y que viví de pequeño desde fuera y que ahora me toca vivir desde dentro y que lo llevamos con la máxima ilusión".

Llegadas de Facundo Bernal y Fran García: "Cuando estás ahí, el abanico de fichajes o de jugadores que quieren venir al club es mucho más amplio, porque, al final, la Champions es un escaparate muy bueno, aparte de que creo que para el jugador es muy atractivo el venir al Betis, tanto porque juega la Champions como porque es un equipo que tiene un nombre en España y que está haciendo las cosas bien. Entonces, cuando el jugador mira sus opciones, valora mucho que un club como el Real Betis Balompié esté siempre en esos puestos altos y, si juega la Champions, otro incentivo más".

Álvaro Vallés celebra la victoria del Betis en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid en la jornada 23 de LaLiga / Sergio Pérez / EFE

"Era consciente de que tras un año parado no iba a tener mi mejor nivel, no agobiarme fue una de las claves, los resultados iban a llegar"

Un año en la grada para conseguir llegar al Betis: "Fue un cúmulo de emociones. Como tú dices, venía de un año anterior de sufrir mucho, de estar fuerte a nivel mental, de superarme yo mismo y mirarme hacia adentro, porque, al final, en esa soledad, apoyarte en mi mujer y en mis hijos fue muy importante para seguir adelante, para conocerme mejor, para disfrutar y valorar esos momentos que no puedes valorar cuando estás compitiendo. Al final, el volver a competir, el ir de menos a más y acabar consiguiendo ese logro, para mí fue algo muy emocionante, muy emotivo y que me hace seguir creciendo como jugador, como persona y me da ese impulso para seguir mejorando y seguir haciendo las cosas lo mejor que sé y poder dar este año otro pasito más".

Asentado como titular: "La verdad que la temporada acabó muy bien. Es verdad que a principio de temporada yo era consciente de que, después de un año parado, no iba a tener mi mejor nivel. Creo que eso fue una de las claves, el no agobiarme y el no meterme más presión de la que tenía que meter. Yo sabía que los resultados iban a llegar. Y bueno, creo que fue de menos a más y que acabó con un gran año, con esa guinda, y muy satisfecho ahora, pensando en que después de ese año, hay que dar otro pasito más, que ya no vengo de estar un año parado, sino de un año compitiendo y acabando con un buen nivel que hay que mantener e incluso mejorarlo".

Quiere ir a más: "Todo es mejorable. No somos perfectos, quitando que en momentos puntuales podemos fallar o podemos tener un mal partido. Somos personas y, al final, en esto consiste el fútbol. Todo el mundo tiene días malos, y a veces te toca que ese día malo sea un día de partido, y hay que analizarlo y ver dónde están los errores. Soy una persona que se analiza mucho, que le gusta mucho verse después de los partidos, una persona un poco perfeccionista, por así decirlo, en cuanto a mi profesión. Está claro que hay puntos que mejorar, otros puntos que están muy bien, pero hay que seguir dándole caña, y para eso están las pretemporadas y el comienzo de Liga, para seguir puliendo esos errores que hemos tenido antes, y esos errores que no se deben conceder, y minimizarlos y poder darle los máximos éxitos y la máxima rentabilidad al equipo".