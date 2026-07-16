La condición que resta para la salida de Nelson Deossa del Betis a Vasco da Gama

La salida de Nelson Deossa del Real Betis Balompié ha vuelto a ganar fuerza después de varios días de incertidumbre. El conjunto verdiblanco y el Vasco da Gama han reactivado las conversaciones y ya trabajan desde anoche, como apuntan en Brasil, en la documentación necesaria para cerrar el acuerdo por el centrocampista de Marmato.

Las dificultades institucionales que ha atravesado la entidad cruzmaltina frenaron una negociación que antes de ello se encontraba bien encaminada. Sin embargo, los últimos movimientos internos en el club carioca han permitido desbloquear la operación y que entre en su tramo decisivo.

Ambos clubes se encuentran pendientes de concretar las garantías bancarias y el calendario de pagos exigidos por el Betis antes de autorizar definitivamente la marcha del jugador y que este vuele a Brasil y deje la concentración del primer equipo verdiblanco en Alemania. Además, también Deossa ha resuelto su acuerdo personal con Vasco da Gama.

Llorente, Deossa y Pau, durante el primer día de pretemporada del Betis / Real Betis Balompié

El ok del Betis, la condición restante para que Deossa firme por Vasco da Gama

Como avanzó Diario de Sevilla y ha podido confirmar El Correo de Andalucía, la salida de Nelson Deossa ha entrado en su fase final. Las aristas que restaban pendientes para cerrar la salida de Deossa pasaban por el visto bueno definitivo del Betis a las garantías bancarias aportadas por Vasco da Gama, la concreción del calendario de pagos y la posterior formalización de la operación mediante el intercambio de documentos y la firma de los contratos.

El club verdiblanco ya ha recibido los avales exigidos al conjunto brasileño y los miembros de la comisión deportiva llevan varias horas examinando toda la documentación presentada por el empresario Marcos Lamacchia, además de terminando de ajustar con Vasco da Gama las fechas y los plazos de los abonos.

El proceso se encuentra ya en su fase final. Una vez que el Betis dé el visto bueno definitivo, lo único que resta, solo quedará completar las firmas y concretar el viaje del futbolista.

La salida de Deossa del Betis: cesión con opción a compra que podría ser obligatoria

La fórmula elegida sería una cesión -siempre remunerada por la amortización anual que supondría el jugador para el Betis- con opción de compra, que pasaría a ser obligatoria en caso de que Deossa alcanzara una serie de objetivos deportivos considerados asumibles.

Todo ello ya que Vasco quiere al colombiano en propiedad y dejó atado esto para que cuando Marcos Lamacchia esté al mando del club brasileño se haga efectiva dicha compra. La fórmula en la que se articula el acuerdo siempre fue bien vista por la entidad verdiblanca de cara a LaLiga.

Nelson Deossa posa como nuevo jugador del Real Betis Balompié / Real Betis

El Betis recuperará lo invertido por Deossa y podría generar una mínima plusvalía

La etapa de Nelson Deossa en Heliópolis ha sido decepcionante tras no responder a las expectativas generadas con su incorporación tras pagar casi 12 millones de euros el pasado verano a Rayados de Monterrey. Su participación y rendimiento irregular no terminaron de convencer al cuerpo técnico, por lo que su salida se convirtió en una de las prioridades de la dirección deportiva de cara a la planificación de la temporada de vuelta a la Champions League.

Además del ingreso económico, con el que recuperaría todo lo invertido e incluso podría llegar a generar una mínima plusvalía, la operación permitiría al club verdiblanco reducir considerablemente su masa salarial y liberar una plaza de extracomunitario., aspecto crucial puesto que el Betis tenía las tres fichas ocupadas con Antony, Natan y el propio Deossa.

Tal y como se vino adelantando en Brasil, el regreso de Pedrinho a la dirección del Vasco da Gama y los avances para que el inversor Marco Lamacchia se haga por fin con la mayoría de la sociedad anónima del club brasileño han sido determinantes para reconducir una negociación que llegó a encontrarse en peligro.

De esta forma y, salvo que haya un nuevo giro, Nelson Deossa podría poner rumbo a Brasil cuando concluya la estancia en Alemania.