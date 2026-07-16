SF Lotte - Betis: Horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada del conjunto de Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié 2026/27 echará a rodar este sábado. Tras diez días de pretemporada en Alemania, el conjunto de Manuel Pellegrini se enfrentará al VfL Sportfreunde Lotte, de la Oberliga Niederrhein, una de las divisiones regionales de Alemania, un choque de comienzo veraniego que servirá para ir testeando las primeras sensaciones en tierras germanas.

Esta prueba en el municipio de Lotte en el estado Renania del Norte-Westfalia será una oportunidad para comprobar qué tal se están adaptando tanto Facundo Bernal como Fran García al conjunto verdiblanco, así como para ver qué tal respira Isco Alarcón y la amplia camada de canteranos que han viajado con el Ingeniero hasta el Hotel-Residence Klosterpforte.

Al término del partido, el Betis volará hasta Sevilla, descansando el domingo y volviendo a entrenar el lunes 20 de julio en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Durante dicha semana tendrá otros dos compromisos ante Recreativo de Huelva -duelo en el que estrenará la recién estrenada segunda equipación- y Granada Club de Fútbol.

Tras ello pondrá rumbo el equipo verdiblanco a Marbella, con otros dos duelos ante Olympique de Lyon y UD Almería.

Isco con Marc Roca en un entrenamiento de pretemporada del Betis / Real Betis Balompié

Horario del partido SF Lotte - Real Betis Balompié

El partido entre el VfL Sportfreunde Lotte de Nadir Sönmez y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente al primer amistoso de los verdiblancos en la pretemporada se disputará este sábado 18 de julio a partir de las 15:30 horas en el Stadion am Lotter Kreuz.

Dónde ver por televisión el SF Lotte - Real Betis Balompié

El encuentro entre el VfL Sportfreunde Lotte de Nadir Sönmez y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente al primer amistoso de los verdiblancos en la pretemporada, será retransmitido por Betis TV, Radio Betis y por el canal de YouTube del Real Betis Balompié.