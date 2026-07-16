Oli, exjugador del Betis: "Sin el fútbol, habría sido ferretero o judoka"

Muchas conversaciones empiezan con una pregunta. Esta empieza con una canción. Y, a partir de ahí, ya no hay manera de sacarlo de los recuerdos. Al habla, Oli: "Conocí a mi mujer en una discoteca en Oviedo mientras sonaba Cuando el mar te tenga, de El Último de la Fila. Hace mil años de aquello. Imagínese lo especial que es para mí este grupo. Yo creo que he ido a casi 50 conciertos. ¡Conozco a Manolo García! He estado con él en un montón de ocasiones, algunas en el camerino, incluso. Le cuento una buena: me casé en Oviedo, y, al día siguiente, me presenté en la sala La Riviera, en Madrid, para ver El Último de la Fila. Otro día, en una barra del Carnaval de Cádiz, lo vi. Él iba como de incógnito, y yo estaba disfrazado. Estuvimos un buen rato hablando. Llámame loco, pero, si hay un concierto de El Último de la Fila, me pierdo el partido que sea".

Pregunta: ¿Qué le dan sus canciones?

Respuesta: Las letras, más allá de las canciones de amor, tienen un punto reivindicativo, de la vida diaria, de la gente de verdad. Me gusta el carisma de Manolo García. Comparto muchas cosas con él. El tema de los móviles, que no le gustan las redes sociales; yo soy igual. A mí me gusta la naturaleza, las cosas pequeñas. Ahora mismo acabo de llegar a casa de pasear por el monte (en Asturias) con mi perro. Me crie así con mi abuelo, cuidando la huerta, con los animales. También, claro, tenía tiempo para ayudar a mi otro abuelo. Tenía una ferretería. Yo era el encargado de cerrar la caja, siempre, a las siete y media. No me dejaba ir hasta que cuadrara todo. Casi todos los días hacía de repartidor con una Vespino. Era como el de Glovo ahora. Yo llevaba tornillos, bombillas, lo que fuera. El otro día se lo estaba comentando a un amigo. Creo sinceramente que, si no hubiera aparecido el fútbol, yo hubiera seguido con el negocio de mi abuelo, la ferretería San Pedro. Nadie de la familia quiso continuar y se cerró. Sería ferretero, sí (silencio). Bueno, también habría tenido otra oportunidad muy buena.

Manuel Ruiz de Lopera junto a Oli durante su presentación como jugador del Betis / EDUARDO ABAD / EFE

P: ¿Cuál?

R: Judoka.

P: ¿Cómo?

R: Se me daba muy bien. Creo que podría haber hecho carrera en el judo. Tengo el cinturón negro. Mire qué curioso, me lo dio el actual presidente del COE, Alejandro Blanco. Creo que aprender judo me sirvió para el fútbol; yo era un delantero que me encontraba a gusto en el contacto físico, en los agarres, con valentía. La gente del Betis lo sabe; siempre lo di todo, me salieran o no las cosas.

P: ¿Cuándo apareció el Betis en su vida?

R: Cuando mi agente (Joaquín, exjugador del Sporting de Gijón) me dijo que el Betis quería ficharme. Fue en el verano de 1997. Venía de un año increíble en el Oviedo (marcó 20 goles). El problema, claro, era la cláusula de rescisión, 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros). Lopera nos dijo que él se encargaba de eso. Yo tenía una boda cerca de Sevilla, y me acerqué, junto a mi representante, por sus oficinas, en Jabugo. Allí mismo, Lopera nos dio los pagarés de los 1.000 millones. Creo que eran cuatro. Fui yo quien llevó aquellos pagarés hasta Oviedo. Así se cerró todo. Con Lopera siempre tuve una relación buena. Me llamó mucho la atención que le preocupara dónde iba a vivir. De hecho, me ayudó a encontrar casa. Yo creo que era porque él sabía que a mí me gustaba la naturaleza, y no quería vivir en un piso.

Onopko pelea un balón con Oli en un encuentro entre el Real Oviedo y el Betis / J. L. CEREIJIDO / EFE

P: ¿Qué casa le ofrecieron?

R: ¿La verdad?

P: Claro.

R: Pues una de las primeras que me ofrecieron fue la de Benjamín, la que luego salió por lo de Halloween. Al final me fui a otra, con un estilo muy andaluz, con azulejos y un patio sevillano. Le encantó a mi mujer y a mi madre. Lopera, al principio, estuvo un tiempo preguntándome si ya había encontrado una casa que me gustara. Conmigo se portó muy bien. Nos entendíamos. Siempre, hasta que falleció, tuvo la costumbre de enviarme un vídeo para felicitarme por mi cumpleaños. Luego, sí, claro, hubo episodios dentro del equipo muy llamativos...

P: ¿Por ejemplo?

R: Cuando Luis Aragonés dimitió. Estábamos en el hotel de Sancti Petri, en Chiclana, y nos llamaron a las dos de la madrugada para decirnos que el míster se iba. Alexis fue llamando puerta por puerta.

Oli junto a Cortijo, del Cádiz, equipo en el que jugó años más tarde / EDUARDO ABAD / EFE

P: ¿Por qué se fue?

R: Porque defendió a Jarni, que quería irse al Madrid.

P: ¿Y Lopera?

R: Pues todo lo contrario.

P: Pero al final se fue, ¿no?

R: Sí, nos quedamos sin entrenador, y sin Jarni. También otra vez, en el mismo hotel, dimitió Guus Hiddink. Ya había cachondeíto con esto.

Oli durante un encuentro en el Trofeo Ramón de Carranza / EMILIO MORENATTI / EFE

P: Hablando de guasa, Benjamín.

R: El tío más personaje que he conocido. En el Betis siempre tocaba los timbales en el vestuario. Se le daba bien, la verdad. Pero me di cuenta de que había mejorado un montón cuando, muchos años después, coincidimos en el Cádiz. Yo no me podía imaginar que el primer día de entrenamiento se fuera a presentar con los timbales. ¡Pues lo hizo! Tenía magia.

P: Otro con magia, Joaquín.

R: Debutó con el Betis en el último partido que jugué, en la primera jornada de la temporada 2000-01, ante el Compostela. Un genio. No sorprendió a nadie. Volaba. En los entrenamientos, cuando jugábamos contra el Betis juvenil, Otero, que era lateral, siempre se lo decía: "Niño, vete para la otra banda, que me vas a arruinar".

El reloj avanza, pero Oli sigue saltando de una historia a otra. Puede ser una canción, una ferretería, un vestuario, un amigo. Y, casi sin darse cuenta, acaba contando algo más que una carrera de futbolista.