La Macarena, La Esperanza de Triana y Sandra Peña, protagonistas en la nueva equipación del Betis

El Real Betis Balompié ha presentado este jueves 16 de julio su segunda equipación para la temporada 2026/27. Una camiseta que ha sido presentada con un announce en el dormitorio de Sandra Peña con la presencia de sus padres y la voz en off de Rafa Serna, compositor del himno del centenario de la entidad verdiblanca. De fondo, la marcha Siempre la Esperanza, en un claro guiño a las vírgenes más insignes de la capital andaluza. La zamarra, dividida en dos con el manto camaronero de la Esperanza Macarena y el nuevo de la Virgen de la Esperanza de Triana.

Nunca perdáis la 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚. pic.twitter.com/6W4h1e263V — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 16, 2026 Publicación de Twitter del Real Betis Balompié sobre la esperanza. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Macarena y Triana, presentes en la segunda equipación del Betis

La camiseta está concebida como un homenaje a dos de las grandes devociones de la Semana Santa sevillana. El frontal aparece dividido verticalmente en dos mitades: a un lado, en un verde más oscuro, toma como referencia el manto camaronero de la Esperanza Macarena; mientras que en el otro, en una tonalidad más luminosa, se inspira en el nuevo manto de la Esperanza de Triana, diseñado por Juan Borrero. En el interior de la equipación en la parte superior en el cuello se puede leer "Verde Esperanza", seña de identidad de la segunda camiseta, acompañado de dos mariquillas en referencia a La Macarena, y un ancla marinera en alusión a La Esperanza de Triana.

Segunda equipación del Real Betis Balompié 2026/27 / Real Betis Balompié

Ambos lados incorporan dibujos ornamentales tono sobre tono, con motivos vegetales y barrocos que recuerdan a los bordados de estas piezas. Los detalles en dorado —el logotipo de Hummel, el patrocinador y los remates de los hombros— refuerzan esa vinculación con la riqueza de los mantos procesionales. Las mangas y el cuello mantienen un verde oscuro más sobrio, mientras que el escudo del Betis conserva sus colores tradicionales.

El resultado es una segunda equipación profundamente sevillana, que une en una misma prenda Heliópolis, la Macarena y Triana. Además, el club ha utlizado el spot para dar ánimos a todos los jóvenes que sufren bullying en el colegio y ha recordado uno de cada cuatro chicos sufre acoso escolar: "Nunca perdáis la Esperanza".