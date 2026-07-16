Pau López regresa desde Alemania a Sevilla en plena pretemporada del Betis para firmar con el Andorra: Diego Conde será su sustituto

Pau López ya ha regresado a Sevilla para poner fin a su segunda etapa como futbolista del Real Betis Balompié. El guardameta gerundense abandonó este jueves la concentración de pretemporada del conjunto verdiblanco en Alemania y aterrizó pasadas las 19.00 horas en el aeropuerto de San Pablo, procedente de Münster en un vuelo privado en el que también venía el capitán bético, Isco Alarcón, como informa El Chiringuito. El de Arroyo de la Miel regresa a Sevilla por un asunto familiar como pudo saber El Correo de Andalucía.

El portero tiene acordada su salida del club de las trece barras y en las próximas horas deberá sellar su desvinculación del Betis antes de firmar como agente libre por el Andorra, así como Diego Conde será su sustituto. La operación todavía se encuentra pendiente de los últimos trámites y de su correspondiente oficialidad, aunque el acuerdo entre todas las partes está prácticamente cerrado y llegará en las próximas horas

Para facilitar su marcha, Pau López, que se despidió de sus compañeros estos días en la concentración, renunciará a las dos temporadas de contrato que todavía tenía firmadas con el Betis, hasta junio de 2028. El futbolista ha priorizado la propuesta del conjunto presidido por Gerard Piqué por motivos personales y familiares, especialmente por la cercanía de Andorra con Gerona, su ciudad natal.

Pau López junto a Natan en la pretemporada del Betis de Alemania / Real Betis Balompié

Pau López perdona dos años de contrato para marcharse libre

El guardameta había iniciado la pretemporada con normalidad a las órdenes de Manuel Pellegrini y viajó junto al resto de sus compañeros a la concentración en Alemania. Sin embargo, el avance de las negociaciones ha provocado su regreso anticipado a Sevilla para completar los documentos necesarios y poner fin a su vinculación con la entidad heliopolitana.

Su salida se producirá apenas un año después de regresar al Betis. Durante su segunda etapa como verdiblanco disputó 16 partidos oficiales, nueve de LaLiga y siete de la Europa League, antes de que una lesión muscular frenara su continuidad y permitiera a Álvaro Valles asentarse como primera opción en la portería.

Pau había manifestado inicialmente su intención de continuar y competir por la titularidad, pero la posibilidad de asumir un papel protagonista en el Andorra y la estabilidad que le ofrece el proyecto para su entorno han terminado por decantar su decisión.

Diego Conde, elegido para sustituirlo

El Betis también tiene decidido quién será el sustituto de Pau López. El elegido es Diego Conde, guardameta de 27 años perteneciente al Villarreal, cuya incorporación como cedido también está pendiente de los últimos detalles y de hacerse oficial.

La operación contempla la llegada del madrileño cedido por una temporada con una opción de compra al final del curso. De este modo, Diego Conde aterrizaría en Heliópolis para competir con Álvaro Valles en una campaña en la que el equipo de Manuel Pellegrini disputará LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League.

Diego Conde saca desde la portería este domingo, durante el partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports, que Villarreal y Sevilla disputan en el Estadio de la Cerámica / ANDREU ESTEBAN / EFE

El Betis pretende cerrar ambas operaciones de manera prácticamente simultánea. Primero deberá formalizar la rescisión del contrato de Pau López y, posteriormente, completar la cesión de Diego Conde con el Villarreal. Salvo giro inesperado, los movimientos deberían quedar resueltos y anunciados oficialmente esta misma semana.

Con Álvaro Valles y Diego Conde como principales alternativas, Manu González partirá como tercer portero y se incorporará al trabajo del primer equipo una vez finalice la concentración en Alemania. Por su parte, la salida de Guilherme Fernandes al Córdoba también se encuentra encarrilada.