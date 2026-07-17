Oficial: Pau López llega a un acuerdo con el Betis para desvincularse y se marchará al Andorra

Pau López ha dejado oficialmente de pertenecer al Real Betis Balompié. El conjunto verdiblanco ha anunciado este viernes el acuerdo alcanzado con el guardameta catalán para poner fin a su segunda etapa en Heliópolis, apenas un año después de su regreso al club.

El portero, que tenía contrato con la entidad de las trece barras hasta junio de 2028, renuncia a las dos temporadas que todavía tenía firmadas para facilitar su salida. Su próximo destino será el Andorra, donde dispondrá de un mayor protagonismo deportivo y podrá instalarse más cerca de Gerona, su ciudad natal, una circunstancia importante por cuestiones personales y familiares.

"El Real Betis y Pau López han llegado a un acuerdo para su desvinculación del club", ha comunicado oficialmente la entidad bética. El club también ha recordado que el guardameta ha disputado un total de 51 partidos durante sus dos etapas como futbolista verdiblanco y ha destacado su contribución a la histórica clasificación para la Liga de Campeones.

Pau López, en el entrenamiento previo del Betis-Panathinaikos / Álex Mérida

Comunicado oficial del Real Betis Balompié sobre la salida de Pau López "El Real Betis y Pau López han llegado a un acuerdo para su desvinculación del club. El portero catalán regresó el pasado verano tras concluir su etapa en el Toluca mexicano. En sus dos etapas en Heliópolis ha disputado un total de 51 partidos y ha contribuido a la histórica clasificación a la Liga de Campeones. El Club le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos deportivos".

Pau López prioriza el Andorra por motivos personales

La salida de Pau López se había acelerado durante las últimas horas. El portero contaba también con una propuesta del Mallorca, que había mostrado interés en incorporarlo, pero finalmente ha priorizado la posibilidad de jugar en el Andorra por la proximidad con Gerona y por la estabilidad que esta opción ofrece a su entorno más cercano.

El proyecto presidido por Gerard Piqué también permitirá al guardameta asumir un papel relevante dentro del equipo. A sus 31 años, Pau López buscaba continuidad y sentirse importante después de perder la titularidad en el Betis durante el pasado curso.

La intención inicial del catalán era permanecer en Sevilla y competir con Álvaro Valles por un puesto bajo los palos. La presencia del Betis en tres competiciones y las habituales rotaciones de Manuel Pellegrini en la portería hacían prever que tendría oportunidades. Sin embargo, su situación personal terminó provocando un cambio de planes y su predisposición a abandonar Heliópolis.

Para hacer posible la operación, Pau López ha conseguido quedar libre tras renunciar a los dos años de contrato que le quedaban por cumplir, liberando al Betis de una parte importante de los compromisos salariales previstos hasta 2028.

Una segunda etapa marcada por la lesión y la Champions

Pau López regresó al Betis el pasado verano después de concluir su etapa en el Toluca mexicano. Durante esta segunda etapa participó en 16 encuentros oficiales, nueve de LaLiga y siete de competición europea.

El portero comenzó la temporada como titular y ofreció un rendimiento destacado durante sus primeros meses. El equipo verdiblanco solamente sufrió una derrota en ese tramo, mientras que sus números le permitieron situarse entre los aspirantes al Trofeo Zamora y entre los guardametas menos goleados de la Europa League. Una lesión muscular sufrida a comienzos de noviembre frenó su progresión. Durante su ausencia, Álvaro Valles aprovechó la oportunidad, se asentó en el once de Manuel Pellegrini y terminó consolidándose como la primera opción para la portería bética.

Pau López cierra así su segunda etapa en Heliópolis con 51 encuentros oficiales acumulados entre sus dos periodos como jugador verdiblanco. El Betis le ha agradecido su trabajo y le ha deseado "la mejor de las suertes en sus próximos retos deportivos".

Diego Conde, durante el calentamiento en un partido con el Villarreal CF / Iván Terron / AFP7 / Europa Press;

El Betis ya tiene cerrado a Diego Conde

La marcha del catalán ha obligado a la dirección deportiva a reforzar nuevamente la portería. El club verdiblanco ya tiene atado a Diego Conde con una cesión con opción de compra de 3 millones de euros no obligatoria al final de temporada como avanza Diario de Sevilla. El madrileño llega como petición de Manuel Pellegrini entre las opciones que había sobre la mesa para competir con Álvaro Valles durante una temporada en la que el equipo regresará a la Liga de Campeones.

Manu González partirá inicialmente como tercera alternativa y se incorporará al trabajo del equipo después de la concentración de pretemporada en Alemania. Por su parte, Guilherme Fernandes tiene encaminada su salida al Córdoba.