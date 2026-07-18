Sportfreunde Lotte, el modesto rival con el que echará a rodar el Betis de Manuel Pellegrini 2026/27

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini 2026/27 disputará este sábado a las 15:30 su primer partido de pretemporada. El modesto VfL Sportfreunde Lotte, de la Oberliga Niederrhein, una de las divisiones regionales de Alemania medirá las cargas de trabajo del conjunto de Manuel Pellegrini, que regresará a Sevilla esta noche para comenzar el lunes su segunda parte de la preparación veraniega.

Ante el equipo de cuarta división alemana dirigido por Nadir Sönmez, el Ingeniero tendrá la oportunidad de ver en acción a los dos nuevos fichajes, Facundo Bernal y Fran García. El pivote uruguayo viajó el primer día junto a la expedición bética y Fran García lo hizo dos días después acompañado de Manu Fajardo y Ramón Alarcón, por lo que ambos llevan suficientes sesiones en las piernas como para tener minutos.

Rodrigo Riquelme, durante el primer día de pretemporada del Betis / Real Betis Balompié

Facundo Bernal y Fran García pueden debutar en un Betis plagado de canteranos: el once, una incógnita

Además de las dos caras nuevas, otro de los alicientes del duelo contra el SF Lotte será ver en acción a muchos de los canteranos como Óscar Masqué, Emmanuel N'Goran, Carlos de Roa, Iván Corralejo, Gnangoro Bouare, Rica Fúnez, Borja Alonso, Kwame Sosu y Rodrigo Marina que se han desplazado hasta Alemania.

Lo que sí será difícil averiguar será el primer once de Manuel Pellegrini. En portería es quizás donde menos dudas habrá. Tras salir Pau López, a la espera de Diego Conde, con Manu González todavía con días tras ganar el Europeo Sub-19 y con Guilherme Fernandes en tierras germanas, pero sabiendo que se incorporará al Córdoba, Álvaro Valles se postula como titular e incluso pudiendo o teniendo que disputar la totalidad del partido.

Entrenamiento del Betis este jueves 16 de julio en la pretemporada en Alemania / Real Betis Balompié

Explicada la situación en portería, en la derecha tiene el chileno a Bellerín y Masqué, en el eje de la zaga a los cuatro centrales del primer equipo junto a Emmanuel y en la izquierda a Junior Firpo, Fran García y De Roa. Variantes suficientes para conceder minutos a todos o casi todos a lo largo del choque.

En la medular están Bernal, Roca, Fornals e incluso Nelson Deossa, que seguramente no actúe ya que negocia su incorporación al Vasco da Gama, y del filial Gnangoro Bouare y Rica Fúnez. Sin Isco, Iker Losada y Corralejo serán los que se disputen la mediapunta.

Abde está con días tras el Mundial y recuperándose y no se ha unido a sus compañeros, por lo que Rodrigo Riquelme apunta a partir de inicio en la izquierda. En la derecha están Antony y Pablo García, pudiendo optar el de Parque Alcosa a la delantera. Ahí espera su oportunidad Rodrigo Marina. Borja Alonso en el costado izquierdo y Kwame Sosu en el derecho tendrán también su espacio de demostrarle a Manuel Pellegrini que tienen potencial para seguir en el siguiente stage de pretemporada.