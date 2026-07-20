Diego Conde llega a Sevilla para firmar como nuevo portero del Betis

Diego Conde ya está en Sevilla para convertirse en nuevo portero del Real Betis. El guardameta madrileño ha aterrizado este lunes en el aeropuerto sevillano y se ha desplazado posteriormente a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para cerrar su incorporación al conjunto verdiblanco.

El portero llegará cedido procedente del Villarreal CF en una operación que incluye una opción de compra no obligatoria de 3 millones de euros al final de la temporada, según adelantó Diario de Sevilla. El Betis refuerza así una posición que se había vuelto prioritaria tras la salida de Pau López.

La marcha del guardameta catalán, que ha regresado desde Alemania a Sevilla en plena pretemporada para firmar por el Andorra, ha obligado a la dirección deportiva verdiblanca a moverse con rapidez en el mercado. Diego Conde era una de las opciones que estaban sobre la mesa y finalmente ha sido el elegido.

Competencia en la portería del Real Betis

El fichaje responde también a una petición de Manuel Pellegrini, que quería competencia para Álvaro Valles en una temporada especialmente exigente para el Betis, con el regreso del equipo a la Liga de Campeones. Conde aterriza en Heliópolis para pelear por minutos y elevar el nivel de la portería verdiblanca.

Con este movimiento, Manu González partirá inicialmente como tercera alternativa y se incorporará al trabajo del equipo después de la concentración de pretemporada en Alemania. Por su parte, Guilherme Fernandes tiene encaminada su salida al Córdoba CF, dentro de la reestructuración de la portería bética.