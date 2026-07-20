Recreativo Huelva-Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión gratis el Trofeo Colombino

El Real Betis Balompié 2026/27 inicia la segunda fase de su pretemporada. Tras un primer ciclo de preparación en tierras germanas y la victoria en su primer partido veraniego ante el Lotte, los de Manuel Pellegrini ha regresado a la ciudad de Sevilla y ya encara su segundo amistoso confirmado: se enfrentará al RC Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español.

En esta LVII edición, siendo la vigésima presencia del Betis en este torneo, se disputará a partido único en el Estadio Nuevo Colombino. Tratándose de una de las citas más icónicas de la época estival, el conjunto verdiblanco buscará su sexta carabela, algo que no obtiene desde el año 2015. Frente a él se encontrará el anfitrión, que ya atesora 14 entorchados en su palmarés.

El Recreativo de Huelva ha informado este viernes de que se han superado las 15.000 entradas vendidas para la contienda. Es el regreso, una década después, del equipo verdiblanco, flamante clasificado para la Champions League, lo que supone un aliciente importante para el público del Decano, que se está volcando, incluso, con el hándicap de que los abonados no hayan podido conservar su asiento para esta cita amistosa. Tanto es así que se vislumbra un lleno en el Nuevo Colombino, con capacidad oficial para 21.670 espectadores, pues quedan cinco días para la cita.

Supondrá una gran taquilla y, por ende, un notable impulso económico para el club blanquiazul, cuyo primer equipo compartirá el Grupo IV de Segunda RFEF con los dos filiales hispalenses -descendidos de Primera Federación Sevilla Atlético y Betis Deportivo-, así como con sus vecinos Atlético Central -recién ascendido-y Atlético Antoniano. En esta línea, la expectación no se ha registrado únicamente en Huelva, sino también en La Cartuja, donde las mil localidades cedidas por el Recre a su rival para la venta particular a 15 euros han tenido alta demanda.

Para los de Heliópolis, este partido será otra oportunidad para valorar a las incógnitas para Manuel Pellegrini, a los nuevos fichajes, como es la reciente llegada del nuevo portero Diego Conde, y a los canteranos como Pablo García, que ya aportó sensaciones de su oportunismo de cara al gol con su doblete en el primer encuentro de la pretemporada, y otros como Rica o Corralejo.

Este encuentro se suma al ya confirmado frente al Arsenal, que tendrá lugar el 5 de agosto en Dublín.

Horario del partido Recreativo Huelva-Real Betis Balompié

El partido entre el Real Club Recreativo de Huelva y el Real Betis Balompié, correspondiente al segundo amistoso de los de Manuel Pellegrini en la pretemporada, se disputará este miércoles 22 de julio a partir de las 20.30 horas en el Estadio Nuevo Colombino.

Dónde ver por televisión el Trofeo Colombino

El encuentro entre el Real Club Recreativo de Huelva y el Real Betis Balompié, correspondiente al segundo amistoso de los de Manuel Pellegrini en la pretemporada, será retransmitido por Betis TV, web oficial y canal oficial del Betis, además de poder seguirse a través de Radio Betis.

No habrá retransmisión por el canal de YouTube del Real Betis Balompié.