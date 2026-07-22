Antony revela por qué rechazó la llamada de Kompany para ir al Bayern: "El Betis era el lugar para volver a ser feliz"

El interés era máximo y la oferta, muy tentadora: el Bayern de Múnich quiso hacerse con los servicios de Antony el pasado verano, hasta el punto de que su entrenador, Vincent Kompany, descolgó el teléfono para llamarle en persona. El extremo brasileño, sin embargo, dijo que no. Eligió quedarse en el Betis, y hoy, un año después, asegura que no se arrepiente de aquella decisión.

Así lo ha contado el propio jugador en una entrevista concedida a SPORT BILD, durante la concentración verdiblanca en Harsewinkel (Alemania), correspondiente al primer stage de pretemporada. En ella, Antony repasa una temporada "llena de emociones", marcada tanto por los éxitos colectivos con el conjunto verdiblanco como por una decepción personal: su ausencia en la última convocatoria de Brasil para el Mundial.

Antony: "El Betis era el lugar para volver a ser feliz"

Preguntado por la llamada de Kompany, Antony no escatimó elogios hacia el técnico belga ni hacia la entidad bávara. "Fue un gran honor. Tengo mucho respeto por el Bayern de Múnich y también por Vincent Kompany, un entrenador al que valoro mucho", confesó. "Cuando un club como el Bayern muestra interés y el propio entrenador te llama en persona, eso significa mucho para un jugador".

Antony se abraza a Isco al unirse al 'stage' en Alemania. / Real Betis Balompié

Pese a ello, el brasileño optó por quedarse en Sevilla. "Fue una decisión que tomé junto a mi familia. Atravesaba entonces una fase difícil de mi vida y necesitaba un lugar en el que volver a ser feliz, no solo como futbolista, sino también como persona", explicó. "Tenía la sensación de que el Betis era exactamente el club adecuado para mí. Por eso no me arrepiento en absoluto de esta decisión", explicó el extremo bético, que recuperó la sonrisa (y el amor por el balón) en Heliópolis.

Del suplicio en Manchester United a "Antonio de Triana"

El futbolista evitó extenderse sobre su etapa en el Manchester United, con el que llegó a España cedido antes de firmar en propiedad por el Betis. "Prefiero no hablar mucho sobre el Manchester United. Aquella etapa me hizo madurar como persona", admitió. "Cuando llegué a Sevilla no atravesaba una situación fácil. Aquí he vuelto a encontrar la ilusión por el fútbol. La afición y el club me dieron una confianza enorme desde el primer día, y eso me ayudó mucho".

Abde y Antony celebran uno de sus goles durante la pasada temporada. / José Manuel Vidal / EFE

Esa entrega mutua entre jugador y afición ha derivado en un apodo que el propio Antony agradece: en Sevilla, los seguidores béticos han empezado a llamarle Antonio de Triana. "Significa muchísimo para mí", reconoció el brasileño en la entrevista.

El Betis regresa a la Champions tras años de espera

Tras varias temporadas de ausencia, el Betis volverá a disputar la Champions League, un objetivo que Antony no duda en calificar de histórico para la entidad. "Para el club y para nuestra afición es algo muy especial. Muchos años han esperado este momento", señaló. El jugador avanzó que el equipo es consciente de la dificultad del reto, pero afronta la cita "con ganas": "Nuestro objetivo es representar al Betis de la mejor manera posible y darlo todo en cada partido. La afición puede esperar un equipo que compita con pasión y entrega".

Antony, que la pasada campaña vio truncado el sueño continental en semifinales de la Europa League, cierra la entrevista con la vista puesta en la nueva temporada. "Quiero ganar títulos, ese es siempre mi mayor objetivo. También quiero mejorar mis números, marcar más goles y dar más asistencias", avanzó. "Pero sobre todo quiero ayudar al equipo y hacer una temporada aún mejor que la anterior".