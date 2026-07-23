Rodrigo Riquelme decide el Colombino y da al Betis su sexto título en Huelva (0-1)

El Real Betis conquistó este miércoles su sexto Trofeo Colombino tras imponerse por la mínima al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. Un gol de Rodrigo Riquelme en el minuto 59 resolvió un encuentro que comenzó igualado, pero que acabó cayendo del lado verdiblanco conforme avanzaron los minutos.

El equipo de Manuel Pellegrini supo madurar el partido. No tuvo un inicio cómodo ante un Recreativo ordenado, intenso y bien plantado, pero poco a poco fue ganando el control del balón hasta encerrar al conjunto onubense, especialmente tras los cambios de la segunda mitad.

La primera gran ocasión, sin embargo, fue para el Decano. En un saque de esquina, Nacho Ruiz apareció en el área para conectar un cabezazo que se estrelló en el palo. Fue el primer aviso de un Recreativo que quiso discutirle el partido al Betis desde el orden defensivo y la concentración.

A partir de ahí, el conjunto verdiblanco empezó a crecer desde la posesión. El Betis movía la pelota y obligaba al Recreativo a correr detrás del balón, aunque sin encontrar demasiada claridad en los últimos metros. Su primer disparo entre los tres palos no llegó hasta el minuto 22, con un tiro de Pablo García que atrapó sin problemas Jero Lario.

Antes del descanso, el Betis siguió acumulando presencia en campo contrario, pero le faltó puntería. Marc Bartra remató alto un córner y Facundo Bernal también probó fortuna con un disparo que se marchó por encima del larguero. Dominaban los béticos, aunque sin la precisión necesaria para romper a un Recreativo serio y disciplinado.

Tras el paso por vestuarios, el Decano renovó por completo su once, mientras que en el Betis la principal novedad fue la entrada de Diego Conde bajo palos. El portero verdiblanco apenas tuvo trabajo en los primeros compases de la segunda mitad, en los que el equipo heliopolitano fue asentando definitivamente su dominio.

El premio llegó en el minuto 59. Héctor Bellerín puso un centro desde la derecha y Rodrigo Riquelme apareció para alojar el balón en el fondo de la portería. El tanto confirmó la superioridad bética y abrió un nuevo escenario en el partido.

Desde entonces, el Betis mandó con autoridad. Pellegrini refrescó al equipo en varias tandas de cambios y los canteranos verdiblancos aprovecharon sus minutos para dejar buenas sensaciones. El partido se jugó cada vez más cerca del área onubense, con llegadas de Morante, Borja Alonso e Iker Losada, cuyo disparo encontró una buena respuesta de Manu Fernández.

El Recreativo resistió con orgullo, pero el Betis acabó imponiendo su mayor calidad para llevarse el Trofeo Colombino. Un triunfo de pretemporada que sirve para seguir acumulando rodaje y que deja a los verdiblancos con su sexto título en el histórico torneo onubense.