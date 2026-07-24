Ángel Haro, sobre el futuro de Dani Ceballos en el Betis: "Depende de muchos factores, entre ellos las necesidades del entrenador"

El Real Betis Balompié aprovechó la presentación oficial de sus nuevos fichajes, Diego Conde, Facundo Bernal y Fran García, para que su presidente, Ángel Haro, analizara la actualidad del club. Desde la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el máximo mandatario verdiblanco repasó la planificación deportiva, la situación de la entidad y los retos de la nueva temporada.

Expectativas con la temporada: “Entiendo las expectativas que se generan en torno a los fichajes. Nosotros tenemos que hacer una plantilla lo más competitiva posible para volver a clasificar a Europa y competir en las competiciones que tenemos. Esta plantilla tiene la mitad de los jugadores que han jugado Champions. Es una plantilla muy equilibrada, estamos satisfechos y estamos a la espera de completarla en las próximas semanas”.

El límite salarial del Betis: “Estamos tranquilos con el límite salarial. Tenemos un incremento por la ampliación de capital que hicimos en su momento. Lo agotamos siempre al límite, por lo que nuestros ingresos no son suficientes para acometer los gastos y necesitamos plusvalías. Este año tenemos pérdidas, que espero subsanar el año que viene, pero para cuadrar cuentas necesitamos plusvalías”.

Los plazos de las obras: “Las obras van según lo previsto. Hay una primera parte que está cerca de terminar. Paralelamente, se trabaja en una financiación. La hoja de ruta es estar dos años más en La Cartuja. Nos siguen preocupando los accesos, pero se siguen mejorando de la mano del Ayuntamiento”.

Sobre Dani Ceballos: “Para que venga Ceballos depende de muchos factores, entre ellos las necesidades del entrenador. Cuando se den todos esos factores, se producirá la incorporación”.