El Real Betis Balompié presenta a Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde: “Desde el primer momento en el que llegas te das cuenta de la magnitud del club”

El Real Betis Balompié ha presentado oficialmente este viernes a sus tres nuevos fichajes, Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde. Las incorporaciones atendieron a los medios en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras su llegada al conjunto verdiblanco.

Facundo Bernal: “Estoy convencido de que este vestuario me va a ayudar muchísimo”

Cómo es como jugador: “Soy un cinco posicional, aunque también puedo desempeñar un rol más mixto. Puedo aportar mucha dinámica al centro del campo, agresividad y un juego limpio. En lo personal también creo que puedo sumar mucho al grupo y estoy convencido de que este vestuario me va a ayudar muchísimo en mi adaptación”.

Fran García: “Desde que llegas a un club como el Betis te das cuenta de lo grande que es”

Sus primeras semanas como bético: “Ya conocemos lo que es LaLiga. Desde que llegas a un club como el Betis te das cuenta de lo grande que es. No encuentras una mala cara; todo el mundo está dispuesto a ayudarte. El stage en Alemania fue una semana muy buena para conocer a mis compañeros y estoy muy contento”.

Ex compañeros con los que ahora coincide: “Antes de que se hiciera oficial mi fichaje, Isco ya me recomendó venir. Me dijo que el Betis era un club increíble. También hablé con Álvaro Fidalgo, que me llamó para darme la enhorabuena”.

Diego Conde: “Te encuentras con un vestuario muy sano”

Su adaptación en la pretemporada: “Desde el primer momento en el que llegas te das cuenta de la magnitud del club, tanto a nivel social como institucional, y de la exigencia que tiene en el plano deportivo. Te encuentras con un vestuario muy sano, que te acoge desde el primer momento y hace que la adaptación sea mucho más sencilla”.