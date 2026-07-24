Manu Fajardo, sobre la posible vuelta de Ceballos: “El nombre de Dani está ahí, pero no me centro en ningún nombre propio”

El Real Betis Balompié ha presentado este viernes a sus tres nuevas incorporaciones, Fran García, Facundo Bernal y Diego Conde, en un acto celebrado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Antes de dar paso a los futbolistas, el director deportivo, Manu Fajardo, repasó la planificación del club y analizó la actualidad del mercado verdiblanco.

Los plazos de Isco: “El mensaje es de optimismo. El beticismo puede estar tranquilo. Isco va cumpliendo los tiempos. Ayer hizo la totalidad del entrenamiento y hoy va regulando las cargas. Lo de ayer es anecdótico. Es el momento de que siga trabajando y que no se especule con cosas que no tienen importancia. No hay que preocuparse”.

Situación del mercado: “La hoja de ruta se sigue como estaba previsto. Estamos muy satisfechos porque los tres jugadores eran nuestras primeras opciones. Seguimos trabajando con mucha profesionalidad, aprovechando los momentos del mercado. Estamos tranquilos y el cuerpo técnico también”.

Perfil de delantero que se busca: “Es cierto que, dentro del mercado, estamos analizando diferentes opciones de delantero. Tenemos claro el perfil que queremos. Hay que seguir trabajando. Tenemos claro qué opciones queremos. El mercado, tras el Mundial, está muy inflado”.

La vuelta de Ceballos: “No hay ninguna novedad significativa. Llevamos una hoja de ruta con unas posiciones prioritarias. El nombre de Dani está ahí, pero no me centro en él ni en ningún nombre propio”.

Situación de Deossa: “La situación de Deossa, a pesar de que la temporada pasada no cumplió las expectativas, es que tiene muy buen mercado. Hay clubes dispuestos a pagar cifras importantes. Me gusta ser respetuoso y cualquier situación que se dé, que sea beneficiosa para todos, la estudiaremos”.

Rumores de su salida: “Estoy centrado en el Betis. Tengo la suerte de tener la confianza de la dirección deportiva. Mi renovación es un premio al buen hacer de todos los departamentos. Soy un eslabón más que trata de dar el 200 % cada día. Mi renovación es señal de que todo el club está dando lo que se espera. Estoy muy contento y muy responsabilizado”.

La exigencia de la temporada: “Llevo tres años trabajando con este formidable equipo de trabajo, clasificándonos para Europa, llegando a una final europea y clasificándonos para la Champions. Estamos preparados para la exigencia. Soy consciente del año especial que tenemos por delante. A disfrutarlo”.

La vuelta y la salida de Abde: “Abde cumple el timing previsto. Hay que agradecer que ha trabajado día y noche para volver cuanto antes. Todo va genial en base a lo que marcan los doctores. Evoluciona muy positivamente. Sabéis que hay mucho ruido en torno a distintos intereses, pero no es más que eso”.

Los rumores de Gonzalo García: “Gonzalo García es una situación de mercado. Hay una gran relación con el Madrid. Cuando un club no pone a un jugador en el mercado, no hay negociaciones por él”.