Morante vive un "verano soñado" tras estrenarse como titular con el Betis

Mientras su padre, el maestro Morante de la Puebla, volvía a sentar cátedra en Santander, José Antonio Morante Antúnez cumplía otro sueño: debutar como titular con el Real Betis de Manuel Pellegrini en el amistoso ante el Granada, un nuevo capítulo de su particular «verano soñado».

Tras la derrota en Los Cármenes por 1-0, Morante se mostró autocrítico con el juego bético y elevó la autoexigencia para los próximos compromisos, aunque no dejó de confesar su satisfacción por su estrenada titularidad con el primer equipo después de haberse proclamado hace unas semanas campeón de Europa sub-19.

“La verdad es que es un verano soñado, tanto con la selección y ahora incorporarte con el primer equipo, pues la verdad es que es un sueño hecho realidad”, afirmó el hijo futbolista del maestro José Antonio Morante de la Puebla.

Morante busca un sitio en el Betis de Pellegrini

No ha querido más vacaciones que una semana para estar en la pretemporada bética y ganarse un sitio en los planes del chileno, quien lo hizo debutar con el primer equipo del Betis en un partido de la Liga Europa de la pasada temporada.

Con 19 años y renovado hasta 2030, consideró que "una semana es suficiente" porque "estar con el primer equipo del Betis es todo: ahora quiero aprender mucho de los compañeros, sobre todo de los de mi posición y de la veteranía del grupo, que hay una familia ahí dentro”, afirmó el futbolista cigarrero.

Sobre el partido de Granada, dijo a los medios del club que "hay que ser más exigente y dar un mejor nivel: estamos en la pretemporada y hay que cambiar un poco el ritmo y, de cara a lo que viene, mejorar”.

Una de las grandes promesas de la cantera verdiblanca

José Antonio Morante (La Puebla del Río, Sevilla, 28 de junio de 2007) se unió a la cantera verdiblanca en edad juvenil y se ha convertido en una de las figuras destacadas del Betis Deportivo.

Morante, campeón de la Copa de Campeones en 2025, anotó siete goles con el filial bético y otros siete con el Juvenil División de Honor en el curso 2025/26, además de erigirse campeón de la Copa del Rey Juvenil con un gol y asistencia en la final.

Esta temporada, se proclamó campeón del Europeo sub-19 con España y recibió la bota de oro al máximo goleador después de sus cuatro tantos en el torneo.