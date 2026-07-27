Última hora sobre el estado de salud de Diego Conde: lesión y tiempo de baja con el Betis

Diego Conde, portero del Real Betis Balompié, sufrió una luxación en el hombro izquierdo el pasado sábado durante el Trofeo Ciudad de Granada, tras un choque fortuito con su compañero Diego Llorente, defensa verdiblanco, en el Estadio Nuevo Los Cármenes. El club ha confirmado la lesión a través de un parte médico oficial, que sitúa al meta madrileño fuera de la dinámica de grupo durante las próximas semanas.

"El guardameta Diego Conde sufrió una luxación en el hombro izquierdo el pasado sábado durante la disputa del Trofeo Ciudad de Granada, como consecuencia de un choque fortuito con su compañero Diego Llorente. Los servicios médicos lograron reducir la luxación en el Estadio Nuevo Los Cármenes y las pruebas realizadas posteriormente han confirmado la lesión en el hombro", reza el parte médico publicado por el Betis.

Tiempos de baja de Diego Conde

El tiempo de recuperación dependerá del grado de la lesión. En los casos leves, la baja oscila entre una y dos semanas; si se confirma un grado II, el plazo puede acercarse al mes. "Su reincorporación al trabajo con el grupo dependerá de la evolución del proceso de recuperación", subraya el parte médico del club.

Mientras uno de los últimos fichajes verdiblancos completa su recuperación, Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, cuenta con Álvaro Valles y el joven Manu González. Se trata de la primera baja de peso en la pretemporada verdiblanca, que ahora encara su segunda fase con una semana de trabajo en Marbella y dos amistosos en La Línea.