La familia de Ruiz de Lopera denuncia que el Betis los expulsa de La Cartuja

El uso de un palco del estadio de La Cartuja ha situado frente a frente a la actual dirección del Real Betis y a los herederos de Manuel Ruiz de Lopera, propietario del club entre 1992 y 2010: Farusa, empresa de la familia del exdirigente, denunció que el presidente verdiblanco, Ángel Haro, ha rechazado renovar el uso del espacio pese a que, según sostiene, existe un contrato en vigor por dos temporadas.

El acuerdo entre Farusa y el Betis

La familia Ruiz de Lopera, mediante la empresa Farusa, informó a EFE de que el origen del conflicto se remonta a algo más de un año, cuando alcanzaron un acuerdo con los actuales dueños del Betis para desbloquear el aval personal que el exmandatario mantenía pendiente desde el fichaje del defensor caboverdiano Nelson Augusto Tomar al Benfica.

Entonces, Farusa contrató un palco privado en el estadio bético por un periodo de dos temporadas, abonando la primera anualidad, pero al intentar hacer efectivo el pago correspondiente a la segunda temporada, la 2026-2027, recibió la negativa del club, que justificó su decisión en la elevada demanda de palcos tras la clasificación del Betis para la Liga de Campeones.

La retirada del palco y la “orden presidencial”

La necesidad de reorganizar estos espacios -sostiene el club- habría supuesto la rescisión de algunos contratos, entre ellos el de la sociedad Familia Ruiz Ávalo, S.L. (Farusa), y ante la queja de los afectados, la respuesta dada a Javier Páez, sobrino-nieto de Manuel Ruiz de Lopera, es que la decisión respondía a una "orden presidencial".

Posteriormente, durante las conversaciones mantenidas entre los abogados de Farusa y responsables del Betis, el consejero delegado, Ramón Alarcón, comunicó que la retirada del palco obedecía a la negativa de la familia Páez a vender a Ángel Haro las acciones del club de su propiedad y le reiteró que se trataba de "una decisión adoptada personalmente por el presidente".

La respuesta de la familia de Lopera

"Un presidente de una sociedad no es el dueño de todo y no puedo entender cómo a una empresa, Farusa, con contrato en vigor y al corriente de pago se le quite un palco de esta manera tan fea, más tratándose de Farusa, que algo ha tenido que ver, y para bien, en este club. Se castiga a mis sobrinos, béticos hasta la médula, como todos nosotros, y sin ningún motivo", declaró Páez a EFE.

Javier Páez asegura que trasladó a Haro que, en caso de vender algún día sus acciones (aproximadamente, el 1 % del capital social del Betis), el presidente tendría preferencia para comprarlas, aunque insistió en que no tiene intención de desprenderse de ellas por motivos sentimentales.

Farusa rompe cualquier vía de entendimiento

Así, el portavoz de los herederos de Manuel Ruiz de Lopera opina que Ángel Haro "ha querido castigar a la familia por eso, porque seguramente no quiere que se vincule más el nombre de Lopera o Farusa al Betis, y eso no es ni legal ni justo", por lo que dan como "rota cualquier vía de entendimiento".