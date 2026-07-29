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Horario y dónde ver en televisión el Betis-Olympique de Lyon del Trofeo Ciudad de La Línea

El conjunto de Manuel Pellegrini afronta este miércoles un nuevo amistoso de pretemporada ante el equipo francés en La Línea de la Concepción

Imagen del partido del Real Betis en Granada.

Imagen del partido del Real Betis en Granada. / Real Betis

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Real Betis continúa con su preparación para la temporada 2026/2027 con un exigente encuentro ante el Olympique de Lyon. Ambos equipos se enfrentarán este miércoles 29 de julio en la XXXIV edición del Trofeo Ciudad de La Línea, que regresa después de cinco años de ausencia.

El partido se disputará en el Estadio Ciudad de La Línea, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción. El balón comenzará a rodar a las 20:00 horas, según confirmó el propio club verdiblanco.

Dónde ver el Betis-Olympique de Lyon en televisión

El encuentro entre el Real Betis y el Olympique de Lyon podrá seguirse en directo y en abierto a través de Teledeporte, así como por internet mediante RTVE Play. También está prevista su emisión en los canales oficiales del Real Betis.

Partido: Real Betis-Olympique de Lyon

Competición: Trofeo Ciudad de La Línea

Fecha: miércoles 29 de julio de 2026

Hora: 20:00 horas

Estadio: Ciudad de La Línea

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Televisión: Teledeporte, RTVE Play y Real Betis TV

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