El Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La Línea

El Betis goleó este miércoles al Lyon por 4-0 en el XXIV Trofeo Ciudad de La Línea, gracias a los tantos de Marc Bartra y el colombiano Nelson Deossa en el primer tiempo, ambos tras sendos saques de esquina, y de Pablo García y Rodrigo Riquelme en la segunda mitad.

En la primera parte, al inicio el Lyon controló más la pelota pero el Betis no tardó en desperezarse y asumir el mando, y Riquelme pudo marcar en conducción, pero un defensa se cruzó para tapar su remate (m.9).

Los verdiblancos se adelantaron en una jugada de estrategia tras córner, con centro en segunda acción de Pablo Fornals para que rematara Bartra de cabeza (m.22).

Los franceses no pudieron reaccionar y cerca del descanso otro saque de esquina botado por Fornals lo cabeceó Deossa a gol (m.44).

Pablo García y Riquelme completan la goleada

Tras la reanudación, el Betis no dio tregua al Lyon y cerca del primer cuarto de hora de ese periodo marcó el tercero, en un contraataque que culminó Pablo García tras un error defensivo (m.58).

Riquelme consiguió la cuarta diana de su equipo en un envío de derecha a izquierda que aprovechó el excolchonero (m.78) para cerrar el marcador.

Ficha técnica del Betis-Lyon

4 - Betis: Valles; Bellerín, Natan, Bartra, Fran García; Facundo, Roca, Fornals, Pablo García, Riquelme; y Deossa. También jugaron: Fúnez, Morante, Petit, Diego Llorente, Júnior, Gnagnoro, Ortiz y Losada.

0 - Olympique de Lyon: Greif; Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Mata, Ouédraogo; Morton, Tessman, Tolisso, Boudache, Duranville y Himbert. También jugaron: Njamah, Nartey, Fofana, Kamara, Rodríguez, Abner y Mangala.

Goles: 1-0, m.22: Bartra. 2-0, m.44: Deossa. 3-0, m.58: Pablo García. 4-0, m.78: Riquelme.

Árbitro: Villar Gutiérrez (colegio andaluz).

Incidencias: partido por el XXIV Trofeo Ciudad de La Línea disputado en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción.