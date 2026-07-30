Fútbol
El Betis golea y se lleva el Trofeo Ciudad de La Línea
Los tantos de Marc Bartra y Nelson Deossa en la primera mitad, y de Pablo García y Rodrigo Riquelme en la segunda, sentenciaron el encuentro
El Betis goleó este miércoles al Lyon por 4-0 en el XXIV Trofeo Ciudad de La Línea, gracias a los tantos de Marc Bartra y el colombiano Nelson Deossa en el primer tiempo, ambos tras sendos saques de esquina, y de Pablo García y Rodrigo Riquelme en la segunda mitad.
En la primera parte, al inicio el Lyon controló más la pelota pero el Betis no tardó en desperezarse y asumir el mando, y Riquelme pudo marcar en conducción, pero un defensa se cruzó para tapar su remate (m.9).
Los verdiblancos se adelantaron en una jugada de estrategia tras córner, con centro en segunda acción de Pablo Fornals para que rematara Bartra de cabeza (m.22).
Los franceses no pudieron reaccionar y cerca del descanso otro saque de esquina botado por Fornals lo cabeceó Deossa a gol (m.44).
Pablo García y Riquelme completan la goleada
Tras la reanudación, el Betis no dio tregua al Lyon y cerca del primer cuarto de hora de ese periodo marcó el tercero, en un contraataque que culminó Pablo García tras un error defensivo (m.58).
Riquelme consiguió la cuarta diana de su equipo en un envío de derecha a izquierda que aprovechó el excolchonero (m.78) para cerrar el marcador.
Ficha técnica del Betis-Lyon
4 - Betis: Valles; Bellerín, Natan, Bartra, Fran García; Facundo, Roca, Fornals, Pablo García, Riquelme; y Deossa. También jugaron: Fúnez, Morante, Petit, Diego Llorente, Júnior, Gnagnoro, Ortiz y Losada.
0 - Olympique de Lyon: Greif; Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Mata, Ouédraogo; Morton, Tessman, Tolisso, Boudache, Duranville y Himbert. También jugaron: Njamah, Nartey, Fofana, Kamara, Rodríguez, Abner y Mangala.
Goles: 1-0, m.22: Bartra. 2-0, m.44: Deossa. 3-0, m.58: Pablo García. 4-0, m.78: Riquelme.
Árbitro: Villar Gutiérrez (colegio andaluz).
Incidencias: partido por el XXIV Trofeo Ciudad de La Línea disputado en el estadio Municipal de La Línea de la Concepción.
- Ángel Haro fija un tope a la construcción del estadio del Betis: 'Queremos que el nuevo Benito Villamarín no pase de 180 millones de euros
- Recreativo Huelva-Real Betis Balompié: horario y dónde ver por televisión gratis el Trofeo Colombino
- Manu González: 'Prefería ser el tercer portero del Betis antes que jugar en otro equipo
- Marcos Assunçao, exjugador del Betis: 'Una vez llegué un minuto tarde y Serra Ferrer me dio una lección
- Ramón Alarcón llega a Sevilla en AVE desde Madrid tras tratar la vuelta de Dani Ceballos al Betis: “No podemos dar información del mercado, trabajamos en muchas opciones”
- La Macarena, La Esperanza de Triana y Sandra Peña, protagonistas en la nueva equipación del Betis
- SF Lotte - Betis: Horario y dónde ver por televisión el primer amistoso de pretemporada del conjunto de Manuel Pellegrini
- Héctor Bellerín, el jugador del Betis que busca su propia voz: “Quiero ofrecer algo que tenga más que mi nombre”