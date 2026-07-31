Antony no se pone límites con el Real Betis: “Vamos a sorprender a muchos clubes en la Champions”

El Real Betis encara una de las temporadas más ilusionantes de su historia reciente. La afición verdiblanca rebosa de emoción y ambición. No es para menos, el equipo volverá a competir en Champions League tras 20 años desde la última vez que lo hizo. El himno de la máxima competición continental volverá a sonar para los béticos, esta vez en el Estadio de La Cartuja, y Antony, en una entrevista en los medios oficiales del club, ha dejado claro su convicción en el equipo: “Confío en que vamos a sorprender”

El brasileño atraviesa uno de los momentos más felices de su carrera. Después de unos años complicados en el Manchester United, asegura haber recuperado la sonrisa tanto dentro como fuera del terreno de juego. “Hoy estoy disfrutando, siento que estoy bien y feliz. Tenía que pasar un poco de esas cosas, pero bueno, está en el pasado ya. Estoy disfrutando mucho, muy feliz”, afirma.

La clasificación para la Champions y el significado de hacer historia con el Betis

Buena parte de esa felicidad la atribuye al Real Betis, un club con el que asegura haber conectado desde el primer día. Antony reconoce que, cuando aterrizó en Heliópolis, ya se marcó un objetivo muy claro: “Puse en mi cabeza que este año teníamos que ir a la Champions”. El extremo celebra haber formado parte de un curso histórico para la entidad con el regreso a la máxima competición continental dos décadas después. “Siempre que hablo del Betis hay un sentimiento diferente. Es un club que quiero mucho y todo lo que pueda hacer lo voy a hacer por el Betis”.

Pese a la exigencia que supondrá competir en Liga, Champions y Copa, Antony transmite una confianza absoluta en el nivel de la plantilla. “Tenemos grandes jugadores. Nosotros sabemos la plantilla que tenemos y los jugadores que hay aquí”. Además, cree que el equipo ha dado un paso adelante en personalidad gracias a los resultados obtenidos la pasada temporada. “Confío al cien por cien en este equipo. Ahí están los resultados de clasificarnos para la Champions y de competir de tú a tú contra equipos grandes. Eso va creando respeto y un grupo cada vez más fuerte”.

La emoción por clasificar al Betis para la Champions League

El internacional brasileño también quiso explicar por qué esta clasificación tiene un significado tan especial, incluso para futbolistas acostumbrados a disputar la Champions League. “Nosotros ya hemos jugado la Champions, Isco incluso la ha ganado muchas veces, pero conseguir eso con el Betis es diferente”. De hecho, puso como ejemplo la emoción del malagueño tras certificar el billete europeo. “Si ves a Isco emocionado después del partido, eso demuestra que es un sentimiento diferente. Clasificarnos para la Champions con este club después de muchos años es un sueño para todos nosotros”.

Con la mirada puesta ya en la nueva temporada, Antony no rehúye el reto que supone competir en la máxima competición continental. “La Champions creo que es la mejor competición que existe”. Eso sí, advierte de la dificultad del torneo y de la necesidad de preparar bien el curso. “Tenemos que prepararnos muy bien, hacer un grupo y un equipo muy fuerte porque todos los partidos son muy complicados y muy difíciles”. Aun así, lanza un mensaje cargado de ambición: “Confío en que vamos a sorprender a muchos clubes”.

Objetivo de mejorar sus números

En el plano personal, el extremo considera que la campaña pasada fue la mejor de toda su carrera. “Para mí ha sido la mejor temporada, dentro y fuera del campo, con la familia, con mi hijo y con mi niña”. No obstante, también recuerda los problemas al convivir durante buena parte del curso con problemas físicos. “Las molestias empezaron en diciembre y desde ahí hasta el final jugué muy limitado, pero siempre he dicho que cuando me pongo la camiseta del Betis me sacrifico”. Ahora, completamente recuperado, se muestra convencido de que todavía puede ofrecer una mejor versión. “Me estoy preparando bien para hacer una temporada todavía mejor que la pasada”, asegura.

El brasileño también destaca la importancia de que toda la plantilla esté preparada para afrontar un calendario cargado de partidos y aprovecha para poner en valor el trabajo de la cantera. “Tenemos muchas competiciones y por eso todos tenemos que estar bien”. Además, recalca que los jóvenes también tendrán un papel importante. “Todo lo que podamos hacer por los chavales también lo vamos a hacer. Tenemos que estar muy fuertes”, acentúa.

Durante la entrevista, Antony repasó algunos de los momentos más especiales de su etapa como verdiblanco, recordando con emoción el multitudinario recibimiento que le brindó la afición cuando regresó a Sevilla. “Ese día fue muy especial para mí. Cuando llegué a casa me emocioné mucho”. El extremo admite que no esperaba semejante muestra de cariño tras apenas unos meses en el club. “Eso demuestra el cariño que ellos tienen por mí y el que yo tengo por ellos también. Por eso, mientras esté aquí, siempre voy a darlo todo por ellos”.

Sus mejores recuerdos en el Real Betis

Las lágrimas tras alcanzar la final europea también ocuparon un lugar importante en sus recuerdos. “Esas lágrimas representan que todas las cosas difíciles que pasé valieron la pena”. Una imagen que asocia tanto al esfuerzo deportivo como a la presencia de su familia en un día inolvidable.

Otro de los momentos imborrables fue el gol en el derbi sevillano. “Para mí fue un gol muy especial. Sabemos lo que significa un derbi en Sevilla y cómo se vive la ciudad esos días”, recuerda. Mientras que la fotografía de la clasificación para la Champions tendrá un lugar privilegiado en su hogar: “Esa foto va a ser un cuadro en mi casa, seguro”.

Por último, Antony explicó qué fue lo que le hizo enamorarse del Real Betis. “Creo que fue el sentimiento. Cuando llegué, la afición me tocó mucho, me encantó”, reconoce. Un vínculo que, según reconoce, le ha permitido reencontrarse con su mejor versión, hasta el punto de asegurar que “el Betis representa mucho para mí, me ha hecho encontrarme conmigo mismo, sacar mi mejor versión. Estoy muy agradecido a todos”.