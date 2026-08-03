Adrián San Miguel seguirá en el Betis junto a Manu Fajardo

Adrián San Miguel continuará vinculado al Real Betis Balompié después de anunciar su retirada del fútbol profesional el pasado mes de mayo. El exguardameta, que combina una destacada trayectoria deportiva con una sólida formación académica, se incorporará a la estructura de la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo, donde asumirá funciones de coordinación deportiva e institucional, gestión de las relaciones internacionales y apoyo al desarrollo de los jóvenes talentos.

Trayectoria de Adrián San Miguel

Adrián San Miguel (Sevilla, 3 de enero de 1987) se formó en las categorías inferiores del Real Betis Balompié desde los diez años hasta debutar con el primer equipo en 2012. Un año más tarde se marchó a la Premier League para jugar en el West Ham y posteriormente fichó por el Liverpool, clubes en los que ofreció un gran rendimiento y exhibió su liderazgo. Con los 'reds' conquistó siete títulos (Premier League, FA Cup, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, Supercopa de Inglaterra y dos veces la Copa de la Liga) antes de regresar al Real Betis en 2024. En su segunda etapa como verdiblanco se erigió como uno de los capitanes del equipo, disputó 32 partidos y participó tanto en la final de la Conference League como en la reciente clasificación para la Champions League.

El exportero ha compaginado su larga carrera deportiva con los estudios. De hecho, el sevillano es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ha realizado los cursos de Football Management de la UEFA, el Global Players Program de LaLIga y el FIFA Players Executive Programme.

Adrián afronta una nueva etapa en el Betis

Tras la oficialidad de su nuevo cargo, Adrián expresó su satisfacción por seguir en el Real Betis e ilusionado por esta nueva etapa:

"Súper ilusionado por seguir aportando en un área diferente, es cierto que mi periplo en el campo se acaba, pero nuestra vida continúa y seguir unido al club para mí es un orgullo. Quiero agradecer a Manu, Ángel, Josemi, Ramón y a todos los que han confiado en que yo siga dentro de este proyecto y sigamos creciendo juntos y para poder aportar mi experiencia y mi formación que nunca he dejado, incluso estando en activo, y disfrutar desde otro lado del campo.

Seguir unido al club para mí es un orgullo".

Manu Fajardo valora su incorporación

A su vez Manu Fajardo también manifestó su alegría por el nuevo cargo de Adrián en el club:

"Muy contentos y muy orgullosos de que uno de los nuestros se incorpore al club para trabajar y aportar desde otro rol".