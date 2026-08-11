El Betis cambia la cesión y el préstamo de abonos: estas son las principales novedades

El Real Betis Balompié ha actualizado los servicios de cesión y préstamo de abonos para la temporada 2026/27, con varias novedades que afectan directamente a los socios verdiblancos. El club modifica el sistema utilizado en campañas anteriores con el objetivo de favorecer que La Cartuja presente la mayor ocupación posible en cada partido y, al mismo tiempo, combatir el uso irregular de los carnés.

La principal novedad se encuentra en el servicio de cesión. A partir de esta temporada, el porcentaje que recibirá el abonado dependerá de la antelación con la que libere su localidad, premiando especialmente a quienes lo hagan con más de una semana de margen.

El Betis pagará hasta el 65% de la entrada por ceder el abono con antelación

Los socios que cedan su asiento con más de siete días de antelación podrán recibir el 65% del importe de la entrada, siempre que finalmente sea vendida. Si la cesión se produce entre dos y siete días antes del encuentro, el porcentaje será del 50%, mientras que en las últimas 48 horas se reducirá al 35%.

De esta forma, un abonado que libere su localidad ocho días antes de un partido podrá ingresar el 65% del precio de venta de la entrada, descontando posteriormente el 21% correspondiente al IVA.

Estas condiciones se aplicarán también a los abonos bonificados e infantiles, que utilizarán los mismos porcentajes.

El Betis establece, no obstante, que ningún abonado podrá recibir mediante estas cesiones una cantidad superior al precio pagado por su abono. Una vez alcanzado ese límite, cualquier cantidad adicional pasará automáticamente a convertirse en 'Dinero Betis', que quedará disponible en un monedero virtual dentro del área privada del socio y podrá utilizarse en las tiendas oficiales del club.

Además, el abonado podrá decidir convertir voluntariamente el dinero generado por cada cesión en 'Dinero Betis'. En ese caso, el club añadirá un 10% adicional al importe obtenido. Esta conversión será definitiva y, una vez incluida la cantidad en el monedero virtual, no podrá solicitarse posteriormente su ingreso en una cuenta bancaria.

Si el socio no realiza ninguna gestión después de venderse su localidad, el Betis transferirá el dinero automáticamente a su cuenta mediante distintas remesas a lo largo de la temporada.

Cuatro personas podrán recibir gratis el abono aunque no sean socios

También cambia de forma importante el sistema de préstamo de abonos. El servicio continuará siendo gratuito cuando el destinatario sea socio de las modalidades 'Soy Bético' o 'Soy Bético Premium', pero el club introduce una nueva posibilidad para familiares o personas cercanas al titular.

Cada abonado podrá registrar en su área privada hasta cuatro personas que no sean socios y prestarles su abono gratuitamente durante toda la temporada. La lista podrá configurarse hasta el próximo 30 de septiembre y, una vez cerrada, no podrá modificarse.

Si el abono se presta a otra persona que no pertenezca a ese listado ni sea socio de las modalidades anteriormente mencionadas, el beneficiario tendrá que abonar cinco euros.

El Betis recuerda además que únicamente el titular puede acceder al estadio utilizando directamente su abono. Cuando no pueda asistir, deberá formalizar el préstamo mediante el área privada, tanto desde la web como desde la aplicación oficial.

El club anuncia, además, que reforzará los controles de acceso en La Cartuja y no permitirá la entrada de personas que utilicen el abono de otro socio sin haber realizado previamente el procedimiento de préstamo, independientemente de que se utilice el carné físico o digital.

Tanto el préstamo como su revocación podrán gestionarse hasta tres horas antes del inicio del encuentro. En caso de cancelar un préstamo por el que se hayan pagado cinco euros, ese importe no será devuelto.

Se mantiene el 80% de asistencia para conservar los abonos bonificados

No habrá cambios en el servicio de mejora de abono, que seguirá permitiendo convertir un abono infantil en uno de adulto mediante el pago del suplemento correspondiente.

Tampoco se modifica el criterio establecido para los abonados que disfruten de algún tipo de bonificación. Para mantenerla de cara a la temporada 2027/28 será necesario registrar asistencia o utilización del abono en al menos el 80% de los partidos.

En el caso de las cesiones efectuadas durante las últimas 24 horas previas al encuentro, únicamente contabilizarán como asistencia cuando la entrada llegue finalmente a venderse. Los préstamos sí computarán siempre que la persona beneficiaria acuda al estadio.

Los primeros aficionados que podrán utilizar el nuevo sistema serán los abonados de cara al encuentro ante la Real Sociedad. Las cesiones quedan habilitadas desde este martes 11 de agosto, mientras que el servicio de préstamo estará disponible a partir del lunes 17 de agosto.