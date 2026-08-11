El Betis arranca la semana con Abde y sin Lo Celso antes de su último amistoso en Italia ante el Inter

El Real Betis Balompié ha comenzado este martes con Abde y sin Lo Celso la última semana previa al amistoso ante el Inter de Milán con el que cerrará su pretemporada en Italia. El duelo con el conjunto nerazzurri será el próximo sábado, seis días antes de arrancar LaLiga EA Sports en La Cartuja ante la Real Sociedad.

Con dicho contexto por delante, y con el de Beni Melal entrenando parcialmente con el grupo, el equipo de Manuel Pellegrini se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El que no estuvo sobre el verde fue el mediapunta de Rosario, que regresó el lunes a Sevilla pero aún se ejercita al margen.

Antony, Deossa y Pablo García, en el entrenamiento del Betis / Álex Mérida

El Betis, a la espera de concretar fichajes de cara a las primeras jornadas de Liga

Sin novedades en el mercado de fichajes desde hace casi un mes, los verdiblancos tienen aún por delante varios asuntos que resolver, puesto que se encuentran con Cucho Hernández como único delantero tras las salidas de Bakambu y Chimy, sin sustituto de Sofyan Amrabat -Facundo Bernal vino por Sergi Altimira-, y con cierto overbooking en la medular pero a la espera de poder encajar a Dani Ceballos.

Entre incorporaciones restantes y regresos pendientes por lesión como los de Diego Conde, Aitor Ruibal y Abde, Pellegrini perfila su último once ante los interistas previo a medirse a la Real Sociedad, rival con el que abrirá el campeonato y un pequeño tourmalet de tres partidos en ocho días con dos visitas consecutivas a la capital del Turia para enfrentarse a Valencia y Levante. También el jueves 27 de agosto será una cita marcada en el calendario, ya que conocerá a sus ocho rivales en el regreso a la Champions League 21 años después.

Isco acumula sesiones, Abde regresa y Lo Celso entrena al margen

En el plano deportivo, Manuel Pellegrini espera la vuelta de los lesionados y la de Giovani Lo Celso, todo ello tras volver el pasado lunes a Sevilla y este martes ejercitarse al margen como Gonzalo Petit, quien no se esperaba que estuviera en el verde.

También gana sensaciones Isco Alarcón, que en el tramo final de la pretemporada ha ganado protagonismo y ha sumado 45 minutos ante Arsenal y Bournemouth, acercándose cada vez más a un nivel competitivo importante para ser determinante dentro del campo.

Abde Ezzalzouli ya se ejercita de forma parcial con el Betis / Álex Mérida

Morante y Bouaré siguen a las órdenes de Pellegrini

En estos últimos días de preparación veraniega, tanto José Antonio Morante Antúnez como Gnangoro Bouaré son los dos canteranos que siguen, junto a Pablo García y Ángel Ortiz, a las órdenes de Manuel Pellegrini.

También es uno más en el grupo Yan Zhuravskyi, portero del Juvenil División de Honor, que suplirá a Diego Conde hasta que regrese de lesión como tercer portero verdiblanco junto a Manu González y Álvaro Valles.