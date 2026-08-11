El fichaje de Kévin Denkey por el Betis se complica: el entorno del jugador solicita 20 millones de euros y el club asume que el Hull City toma ventaja

Kévin Denkey es uno de los delanteros por los que se mueve el Real Betis Balompié, como así contó El Correo de Andalucía el pasado 19 de junio. Casi dos meses después, desde la entidad verdiblanca confirman a este periódico que "sigue en la terna" entre los elegidos a la vez que descartan a otros como Christopher Nkunku por el altísimo salario que percibe el delantero francés, de unos seis millones de euros netos.

No está sólo el conjunto verdiblanco en la carrera por el delantero centro togolés, puesto que tiene a Lille, pendiente de la posible salida de Matías Fernández-Pardo, y a Borussia Dortmund tras sus pasos, dos equipos que como el Betis competirán en la Champions League esta campaña además del Besiktas, quien también se une a la lucha.

Hull City, apuntado por Diario de Sevilla, fue el último en preguntar. De hecho, el conjunto inglés como explican a esta redacción fuentes béticas, es el mejor posicionado y quien negocia para hacerse con los servicios del ariete.

El Betis habría hecho una oferta formal por Denkey, según la parte del jugador

Según informan diversas fuentes a El Correo de Andalucía, el Betis no sólo ha preguntado e insiste por Denkey, sino que incluso llegó a realizar estos días atrás una oferta formal a FC Cincinnati de 14 millones de euros fijos más otros 4 extras en variables, una propuesta que al club de Ohio le pareció insuficiente por su mejor activo.

Mientras se mueve en el mercado, con más delanteros que no han trascendido, la entidad de las trece barras ya sabe que deberá subir sus pretensiones para hacerse con Denkey.

Informan a este periódico que la misma tendría que ser de 20 millones de euros entre fijo y variables, siendo ese el precio de salida que le ha puesto la entidad estadounidense al togolés para que regrese a Europa y se enrole en las filas verdiblancas. Todo ello aunque en Transfermarkt el valor del jugador sea de 12 millones de euros.

Kévin Denkey, en un partido con el FC Cincinnati / Instagram Kévin Denkey

El Betis no reconoce que haya negociaciones en curso

Sin esconder el interés y dejando claro que Kévin Denkey está encima de la mesa, según fuentes consultadas el delantero estaría en estos momentos ganando enteros para unirse al Hull City de la Premier League, quien encabeza la posición por el deseado ariete en el seno verdiblanco. Es más, según indican y contraponen a la versión cercana al atacante, el Betis no habría entrado en negociaciones.