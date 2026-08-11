Ingreso extra en el Betis por Nobel Mendy: el central senegalés del Rayo Vallecano se marcha al Hull City y dejará otros cuatro millones de euros

Nobel Mendy vuelve a dejar dinero en las arcas del Real Betis Balompié apenas dos meses después de abandonar definitivamente Heliópolis. El central senegalés está en camino para convertirse en nuevo jugador del Hull City y su traspaso desde el Rayo Vallecano proporcionará al conjunto verdiblanco otros cuatro millones de euros fijos, una cantidad especialmente relevante en plena recta final del mercado de fichajes.

Según ha informado Fabrizio Romano, el Hull City ha cerrado la incorporación del defensa por 20 millones de euros más 5 extras en variables, además de incluir para el Rayo un 12,5% de una futura venta. El periodista italiano especifica también que el Betis percibirá el 20% de la operación, porcentaje que la entidad heliopolitana se reservó cuando acordó el traspaso definitivo del jugador al conjunto madrileño. Esto supone, sobre los 25 millones abonados ahora por los ingleses, un ingreso de cuatro millones para el Betis.

La cifra definitiva mejora además las cantidades que se habían manejado durante las últimas semanas. Las negociaciones entre el Hull City y el Rayo se mueven en torno a 19 o 20 millones fijos más unos cinco en variables, escenario en el que el pellizco verdiblanco inmediato se situaba alrededor de los cuatro millones. Además, también percibirá otro pico cuando se cumplan las variables de su traspaso ahora a la entidad inglesa.

Nobel Mendy celebra su gol en el Rayo-Valencia de Liga en Vallecas / JUANJO MARTIN / EFE

Nobel Mendy ya ha dejado casi ocho millones al Betis

La importancia de la operación se entiende mejor echando la vista atrás apenas unas semanas. El Rayo ejecutó este verano la opción de compra de Mendy después de una temporada como cedido en Vallecas. El Betis ingresó entonces algo más de tres millones de euros por el 80% de sus derechos, pero se guardó ese 20% que ahora multiplica el rendimiento económico de la operación.

De este modo, entre la compra realizada por el Rayo y los cuatro millones que deja ahora su marcha al Hull City, Nobel Mendy habrá generado al Betis alrededor de ocho millones y medio de euros, además de los posibles incentivos incluidos en el primer acuerdo. Un negocio considerable con un futbolista que llegó a la cantera verdiblanca en 2023 procedente del Paris FC y que únicamente disputó seis partidos oficiales con el primer equipo antes de salir hacia Vallecas. El propio Betis confirmó en junio que el conjunto rayista había ejercido su opción de compra.

El caso de Mendy vuelve a poner de manifiesto el valor de conservar porcentajes en las salidas de futbolistas jóvenes. El Betis dejó marchar al senegalés sin desprenderse completamente de sus derechos económicos y, apenas unas semanas después de cobrar su traspaso al Rayo, recibirá un segundo ingreso todavía mayor. Cuatro millones inesperados al comenzar el verano que ahora llegan directamente a la caja verdiblanca en un momento clave para terminar de perfilar la plantilla.