Lo Celso sigue al margen y Abde no entrena con el Betis en una sesión con Fajardo y Adrián San Miguel

El Real Betis Balompié ha completado este miércoles una nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol dentro de la última semana de pretemporada antes de poner rumbo a Italia para enfrentarse al Inter de Milán. Manuel Pellegrini continúa, eso sí, pendiente de varios futbolistas que todavía no trabajan con normalidad junto al resto del equipo.

La principal situación sigue siendo la de Giovani Lo Celso. El argentino, que regresó a Sevilla a comienzos de semana, continúa ejercitándose en solitario y todavía no se ha incorporado a la dinámica grupal. Tampoco saltó este miércoles con sus compañeros Abde Ezzalzouli, que en la sesión anterior sí había realizado parte del trabajo junto al grupo.

Por su parte, Gonzalo Petit sigue trabajando al margen, mientras que Aitor Ruibal y Diego Conde continúan con sus respectivos procesos de recuperación de las lesiones que les han impedido trabajar con normalidad durante este tramo de la preparación veraniega.

Fajardo y Adrián San Miguel, presentes en el entrenamiento

La sesión contó además con la presencia de Manu Fajardo, director deportivo del Betis, que siguió de cerca el entrenamiento del primer equipo. Junto a él estuvo también Adrián San Miguel, ya plenamente incorporado a la estructura deportiva verdiblanca tras iniciar su nueva etapa en el club fuera de los terrenos de juego.

Pellegrini dispone todavía de varias sesiones para comprobar la evolución de sus futbolistas antes del último examen de la pretemporada. El Betis se medirá este sábado al Inter de Milán en Italia en la última prueba antes del comienzo de LaLiga, con el estreno liguero ante la Real Sociedad en La Cartuja ya cada vez más cerca.