El Hull City irrumpe por Pablo García y planea presentar una oferta por el canterano del Betis

El futuro de Pablo García empieza a tomar forma lejos del Real Betis Balompié. El atacante del Parque Alcosa, una de las grandes joyas de la cantera verdiblanca, ha despertado el interés de varios clubes en este mercado. Ya adelantó El Correo de Andalucía en su momento los intereses de Club Atlético Osasuna y Deportivo Alavés, dos clubes de LaLiga que habían preguntado por la situación del atacante bético, sin que hubiera ninguna propuesta firme, como pasó con el Sporting de Braga, quien también presentó candidatura al canterano.

Quien sí parece decidido a dar un paso al frente es el Hull City como apunta Estadio Deportivo. El club inglés tiene previsto trasladar una oferta formal al Betis para acometer el fichaje de Pablo García, uno de los grandes protagonistas de la pretemporada bética con tres goles y una asistencia que han hecho que el foco que hay en el mercado por él nunca desaparezca y vuelva a coger fuerza ahora en el tramo final de este mes de agosto.

El Betis entiende que Pablo García es un futbolista con margen de crecimiento y, precisamente por ello, la hoja de ruta marcada en caso de salida pasa por una venta que permita obtener una plusvalía. Su valoración ronda actualmente los ocho millones de euros, una cifra que los verdiblancos pueden dar por buena con el potencial del canterano dependiendo qué negociación se llevara a cabo. La idea del club, si finalmente se abre la puerta a su salida, pasa por una venta o por una fórmula que permita mantener cierto control sobre el futuro del jugador, ya sea mediante porcentajes, opciones de recompra u otras variables habituales en este tipo de operaciones.

Pablo García celebra el primer gol de pretemporada del Betis ante el SF Lotte / Real Betis Balompié

El Hull City quiere adelantarse al resto

El conjunto inglés ha comunicado al entorno del futbolista su intención de presentar una propuesta en las próximas horas. El Hull City, recién ascendido a la Premier League, considera que Pablo García encaja en un perfil de jugador joven con capacidad para aumentar considerablemente su valor en el futuro.

La operación puede convertirse así en el primer movimiento importante capaz de desbloquear un mercado bético que, por el momento, avanza con cierta lentitud. Una eventual venta del canterano permitiría al club disponer de recursos para afrontar otras operaciones pendientes.

Pablo García celebra su gol al SF Lotte / Real Betis Balompié

Pablo García respetará la postura del Betis en una temporada importante para él

Pablo García, que continúa con absoluta normalidad trabajando a las órdenes de Manuel Pellegrini, ha dejado claro su compromiso con el Betis en varias ocasiones. El futbolista mostró desde el comienzo de la pretemporada las ganas de disputarla como verdiblanco y ha dejado claro que no quiere ser un inconveniente para la entidad, que si decide traspasarlo lo aceptará como si entienden que debe continuar su formación en el Betis. La próxima temporada, además, se presenta especialmente relevante para él, con el Europeo Sub-21 en el horizonte como uno de los grandes objetivos.

En Heliópolis siguen pendientes de resolver varias cuestiones en el mercado. La prioridad continúa siendo la llegada de un segundo delantero que acompañe al Cucho Hernández, aunque tampoco se descarta reforzar el centro del campo con un pivote que aporte alternativas a Pellegrini.

La posible salida de Pablo García puede marcar, por tanto, un punto de inflexión. Quedan 19 días para el cierre del mercado y el movimiento del Hull City puede ser el primero de una cadena de operaciones que termine de definir la plantilla verdiblanca.