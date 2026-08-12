Santi Giménez y Arnaud Kalimuendo se cuelan en la 'shortlist' de la dirección deportiva del Betis para reforzar la delantera

Santiago Giménez y Arnaud Kalimuendo son dos de los delanteros en la shortlist de la dirección deportiva del Real Betis Balompié para reforzar su ataque mediante una cesión. Según ha podido saber en exclusiva El Correo de Andalucía, el atacante del AC Milan se ha colocado como el francés en la parte alta de la lista que maneja Manu Fajardo para completar la punta de lanza del equipo de Manuel Pellegrini. Después de estudiar diferentes alternativas durante las últimas semanas, el internacional mexicano y el punta del Nottingham que regresa de cesión del Eintracht, adelantan al complicado Kévin Denkey, ariete del FC Cincinnati a quien el Hull City persigue con decisión y ronda los 20 millones de euros.

A sus 25 años, Santi Giménez pertenece al Milan desde febrero de 2025 y hasta 2029, cuando el conjunto italiano lo incorporó procedente del Feyenoord y le firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029. Se trata de un delantero zurdo de 1,80 metros cuyo valor de mercado se sitúa actualmente en 18 millones de euros y que, además de la nacionalidad mexicana, dispone de ciudadanía italiana, un detalle importante porque no ocuparía plaza de extracomunitario en LaLiga. Antes de aterrizar en San Siro dejó 65 goles en 105 partidos con el Feyenoord, donde se proclamó campeón de la Eredivisie y consolidó su nombre entre los delanteros jóvenes más cotizados del continente.

Su situación deportiva abre una vía para explorar su incorporación, aunque el FC Porto lo sigue de cerca tras tener el '9' rossoneri decidida su salida tras la llegada de Gonçalo Ramos y la consecuente pérdida de minutos que tendrá en Italia.

Santi Giménez, en la shortlist, junto a otros '9' que gustan mucho en el Betis como Arnaud Kalimuendo

Que sea el elegido Santi Giménez no significa que la operación resulte sencilla, pero el Betis ha colocado su nombre por delante de muchas alternativas estudiadas para la delantera buscando la cesión del mexicano.

Arnaud Kalimuendo también figura y se caracteriza por su movilidad, agresividad al espacio e instinto dentro del área. Tras cumplir su cesión de media temporada en el Eintracht Frankfurt regresa a la disciplina del Nottingham Forest. El delantero francés fue adquirido por la entidad inglesa en agosto de 2025 desde el Stade Rennais por cerca de 30 millones de euros y tiene vinculación firmada con los Tricky Trees hasta el 30 de junio de 2030, por lo que le restan 4 años de contrato y tiene un valor de mercado que ronda actualmente los 25 millones de euros y piden cifras incluso superiores a los 30 millones. El ariete franco-congoleño diestro de 1,78 de altura tiene un alto coste de salida, algo que hace que el Betis explore opciones en forma de cesión para hacerse con sus servicios según ha podido saber El Correo de Andalucía.

En lo que respecta a sus registros realizadores, Kalimuendo ha mantenido una progresión constante en las últimas campañas. Durante el curso 2024/25 firmó su campaña más prolífica en el Rennes con 18 goles en todas las competiciones (17 de ellos en la Ligue 1). En la temporada 2025/26 aportó 2 goles en la Europa League con el conjunto británico antes de marcharse cedido en enero a Fráncfort, donde registró 6 dianas en 19 partidos de Bundesliga.

Franculino Djú, en acción, en un partido con el FC Midtjylland / HENNING BAGGER / EFE

Kévin Denkey, Franculino Djú, Moise Kean y Mathys Tel, en la terna

La vía de Kévin Denkey, que gusta mucho en el seno verdiblanco, se complicó después de que FC Cincinnati elevara sus pretensiones y el Hull City tomase ventaja, acercándose a los 20 millones. Ello no significa que haya quedado en el olvido y apriete el Betis aunque explore perfiles como el de Santi Giménez o Kalimuendo.

Franculino Djú también es del agrado, aunque su salida del Midtjylland también exige una inversión elevada y han llegado a ofertar 35 millones de euros desde el fútbol saudí; mientras tanto, otras posibilidades relacionadas con el Betis no responden a movimientos que esté realizando actualmente el club. No hay nada por Christopher Nkunku, cuyo elevadísimo salario de 6 millones de euros netos ya lo convertía en una opción prácticamente inaccesible, ni tampoco por Jovan Milosevic.

Otro delantero de enorme nivel que gusta es Moise Kean, por el que preguntaron, pero el precio necesario para sacar al italiano de la Fiorentina resulta prohibitivo para las posibilidades económicas verdiblancas, sobre los 40 millones de euros. Siguen los contactos genéricos por el ariete italiano como afirman fuentes a El Correo de Andalucía, pero de momento no prosperan las mismas en algo firme aunque no haya que perder de vista al jugador.

También ha sonado en el pasado y que ha estado en la terna es Mathys Tel, por quien podrían solicitar una cesión en un Tottenham Hotspur que no disputará competiciones europeas y puede buscar la vía del préstamo para que el joven francés se revalorice en el equipo de Manuel Pellegrini, en el que tendría grandes opciones de tener muchos minutos.

Moise Kean, en un partido con la Fiorentina en el Artemio Franchi / CLAUDIO GIOVANNINI / EFE

Con varios caminos encima de la mesa y todavía mercado por delante, el Betis mantiene abierta la búsqueda de su delantero. Santi Giménez es uno de los elegidos al igual que Kalimuendo. Kévin Denkey y Franculino Djú también están bien situados como Mathys Tel o Moise Kean, pero son todos opciones más difíciles de explorar.

El '9' es en estos momentos la obsesión de la dirección deportiva de Manu Fajardo, que de concretarse en los próximos días daría un golpe encima de la mesa con un refuerzo de gran nivel. El ingreso extra de última hora por Nobel Mendy también ha precipitado que todo se haya acelerado.