Abde regresa de forma parcial y Lo Celso suma la tercera sesión sin entrenar con el Betis

El Real Betis Balompié entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en su penúltima sesión antes de volar a Italia el viernes por la tarde para medirse el sábado al Inter de Milán en el Estadio San Nicola de Bari. Para la visita al país transalpino tendrá Manuel Pellegrini varias bajas, entre ellas las de Ez Abde y Giovani Lo Celso.

El de Beni Melal, que se encuentra en la fase final de su recuperación, sí estuvo esta mañana en el calentamiento inicial junto a sus compañeros antes de tocar balón y retirarse con un readaptador físico a un campo anexo para proseguir el trabajo de forma individual.

El argentino, por su parte, ya acumula tres entrenamientos sin estar con el grupo y prácticamente queda descartado para el duelo con los nerazzurri en tierras transalpinas.

Al igual que en días anteriores, Gonzalo Petit, con molestias musculares, sigue trabajando al margen al igual que José Antonio Morante Antúnez.

Por su parte, Aitor Ruibal y Diego Conde continúan con sus respectivos procesos de recuperación de las lesiones, debiendo reincorporarse en primer lugar el lateral de Sallent.

El Betis se ejercita en la CD Luis del Sol a dos días del último amistoso de pretemporada contra el Inter en Italia / Álex Mérida

Pablo García entrena con normalidad sin su futuro definido en el Betis

El futuro de Pablo García en el Betis es incierto. El Hull City ha irrumpido con fuerza por el canterano y tiene previsto presentar una oferta a la entidad verdiblanca para intentar cerrar el fichaje del atacante de Parque Alcosa. El conjunto inglés quiere adelantarse a otros clubes que han mostrado interés en el atacante, como Osasuna, Alavés o Sporting de Braga, después de una pretemporada en la que Pablo García ha destacado con tres goles y una asistencia.

El Betis valora al futbolista en torno a los ocho millones de euros y, en caso de aceptar su salida, prioriza una venta que genere una plusvalía, sin descartar fórmulas que le permitan mantener cierto control futuro mediante porcentajes u opciones de recompra.

Pellegrini sólo cuenta con Cucho y Deossa mientras espera al delantero

Manuel Pellegrini sigue con Cucho Hernández como único delantero natural. El ariete de Pereira, que ya tuvo minutos ante el Bournemouth y anotó un gol en la primera que tuvo, aprovechará la cita veraniega contra el Inter para seguir cogiendo minutos y sensaciones de cara al debut liguero contra la Real Sociedad del viernes 21 en el estadio de La Cartuja.

Nelson Deossa, que ha hecho una muy buena pretemporada en juego y en faceta anotadora desenvolviéndose como delantero centro con mucha libertad, es la alternativa a su compatriota colombiano para el próximo sábado, ya que el '9' tan esperado por todos todavía no ha llegado a Sevilla a 13 de agosto.

En estos momentos, con Kévin Denkey algo rezagado, Santi Giménez del Milan, con gran competencia del FC Porto, y Arnaud Kalimuendo, son dos que ocupan las posiciones preferenciales de la shortlist de la dirección deportiva de Manu Fajardo, en la que también se encuentran otros puntas más inaccesibles como Kean o Franculino por las pretensiones que pretenden sus clubes.