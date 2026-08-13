Cucho y Deossa piden ayuda para Colombia tras el terremoto: "Les pedimos de corazón que ayuden con esta gran causa"

El Real Betis Balompié ha querido trasladar su solidaridad con Colombia tras el grave terremoto que azotó el país el pasado lunes y que ha dejado cientos de víctimas mortales y miles de damnificados. El club verdiblanco se ha sumado a las muestras de apoyo a través de sus dos futbolistas colombianos, Cucho Hernández y Nelson Deossa, protagonistas de un mensaje difundido en los canales oficiales de la entidad. Ambos jugadores viven la tragedia de una manera especialmente cercana, con sus familias pendientes de la situación, lo que ha llevado al Betis a mostrar su respaldo a todos los afectados por el seísmo.

Cucho, nacido en Pereira, una de las ciudades del oeste de Colombia más afectadas por el terremoto, se ha mostrado "muy triste por lo ocurrido, muy devastador ver todas las imágenes desde lejos, es un poco... da un poco impotencia estar aquí, no poder ayudar de la manera que pudiese, pero bueno, por una parte, la tranquilidad de que toda mi familia está bien, muchas gracias por preguntar, están todos bien, sin daños materiales tampoco, aunque eso es secundario, primero la vida y están todos bien y nada, como te dije, ha sido un desastre todo. Pereira ha sido una de las ciudades más damnificadas, más horrorizadas por esto y bueno, mandarle un saludo muy especial a ellos y a todas las demás ciudades que sufrieron este terremoto".

Deossa, de Marmato, a unos 100 kilómetros al norte de Pereira, explica que su "pueblo no se vio afectado", pero sí que están todos "muy conmovidos por el suceso": "Da un poco impotencia estar acá y no poder ayudar mucho más de cerca a esas personas que más lo necesitan ahora, pero bueno, agradeciéndole a Dios que mi familia está bien y que obviamente le dé mucha fuerza, mucha sabiduría a aquellas familias afectadas, que obviamente sé que están pasando por un momento difícil".

Cucho: "Ver tanta gente de alrededor y de fuera ayudando ha sido increíble"

El epicentro del terremoto, muy cerca de Pereira: "Lo he vivido todo muy cerca, aunque no a la vez, porque estoy aquí, pero sí he estado en comunicación con mi familia y las imágenes y todo lo que te aparece en redes sociales es para ponerse muy triste, de verdad que tengo un par de amigos que no aparecían en todo el día, gracias a Dios que aparecieron en la noche y al final es muy triste que tengamos que vivir estas situaciones, pero nosotros los colombianos somos siempre echados para adelante y nosotros siempre nos ayudamos entre nosotros y la verdad, ver tanta gente de alrededor, de fuera, ayudando, dando una voz de aliento, ha sido increíble y estoy muy seguro que saldremos de esta situación".

Deossa destaca la unión del pueblo colombiano en los malos momentos: "El pueblo colombiano es gente muy unida a la hora de que pasan estas situaciones, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza, entonces creo que hoy es donde más debemos estar unidos, obviamente nosotros desde acá pues apoyamos con lo que podemos, nos gustaría estar allá obviamente físicamente para poder ayudar así sea levantar un bloque, pero bueno, lo que nos toca y nada, siempre deseándoles lo mejor para todos y esperemos que puedan encontrar las personas que están desaparecidas y que las que están desaparecidas puedan estar vivas".

"Nosotros invitamos a todos los colombianos y no colombianos también, que quieran ayudar, que quieran aportar desde la distancia, bienvenido sea" Cucho Hernández — Jugador del Real Betis Balompié

Cucho pide ayuda para Colombia: "Ahora entra la etapa de la reconstrucción, al final hubo muchos daños, muchos edificios caídos, muchos negocios de las personas, casas de personas que están durmiendo en la calle, ahora es donde tenemos que ayudar mucho más, nosotros personalmente ya hemos ayudado con lo que nos corresponde, obviamente nosotros invitamos a todos los colombianos y no colombianos también, que quieran ayudar, que quieran aportar desde la distancia, bienvenido sea, al final cada ayuda, cada granito de arena es importante y seguro que nosotros lo vamos a agradecer, nosotros somos muy agradecidos, así que bueno, nosotros desde la distancia no podemos ayudar de cierta manera, pero sí podemos ayudar económicamente, nosotros ya hemos ayudado con algo, pero creo que estamos a tiempo de invitar a la gente a que nos puedan ayudar por ese lado".

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"Les pedimos de corazón que ayuden con esta gran causa, cada granito y gota sirven muchísimo, ahora es cuando más lo necesitamos" Nelson Deossa — Jugador del Real Betis Balompié

El mensaje de Deossa a la gente para trasladar la ayuda: "La verdad que invitarlos, como dice Cucho, a que se sumen a esta gran y noble causa, creo que cada granito, cada gota sirve muchísimo, y más ahora que es cuando más lo necesitamos, entonces es eso, pedirles de corazón que ayuden con esta gran causa, que la verdad que Dios se lo ha de bendecir muchísimo, que les multiplicará sus finanzas también y que esperamos que de corazón lo hagan".