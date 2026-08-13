Inter-Betis: horario y dónde ver por televisión el último amistoso de los de Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié cerrará su pretemporada este sábado en tierras italianas. Lo hará en el Estadio San Nicola de Bari viéndose las caras con el campeón de la pasada edición de la Serie A, el Inter de Milán. A tierras transalpinas se desplazará el conjunto de Manuel Pellegrini este viernes por la tarde, regresando al término del encuentro para descansar y pensar ya en el primer envite liguero en La Cartuja del viernes 21 frente a la Real Sociedad.

Quedan todavía ocho días para debutar en LaLiga EA Sports y esta última prueba veraniega le servirá al Ingeniero para ensayar seguramente con la mayoría de los jugadores que quiera contar contra los donostiarras la próxima semana.

Sin la llegada de un nuevo delantero a fecha de este jueves, Manuel Pellegrini únicamente cuenta en punta con Cucho Hernández además de Nelson Deossa. El centrocampista de Marmato, con su futuro incierto y con la Premier League como posible destino, se ha destapado como punta jugando con libertad y es el máximo goleador de la pretemporada bética al igual que Pablo García.

Ez Abde regresa de forma parcial a los entrenamientos del Betis / Real Betis Balompié

También será oportunidad el choque contra los nerazzurri para que Isco Alarcón siga cogiendo minutos en sus piernas y se aproxime a una mejor versión para el estreno liguero. Los que por contra, no estarán en Italia, serán Ez Abde, que apura su recuperación combinando partes de trabajo con el grupo con entrenamientos en solitario, ni Giovani Lo Celso. El mediapunta de Rosario sigue ejercitándose en solitario en el gimnasio a la vuelta de sus vacaciones.

Gonzalo Petit, que tiene un pie fuera del Betis y Morante, con molestias musculares como el punta uruguayo de Carmelo, tampoco estarán con la expedición verdiblanca en Bari, como puede que Iker Losada, que también está a la espera de resolver su futuro, no viaje y se quede en tierra al igual que Aitor Ruibal y Diego Conde, los dos lesionados además del extremo de Beni Melal que ya pisa césped y se atisba su regreso en el horizonte.

Horario del partido Inter de Milán - Real Betis Balompié

El partido entre el Inter de Milán de Cristian Chivu y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente al último amistoso de los verdiblancos en la pretemporada se disputará este sábado 15 de agosto a partir de las 19:30 horas en el Estadio San Nicola de Bari.

Dónde ver por televisión el Inter de Milán - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Inter de Milán de Cristian Chivu y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente al último amistoso de los verdiblancos en la pretemporada, será retransmitido por Betis TV y el canal oficial del Betis en YouTube, además de poder seguirse a través de Radio Betis.