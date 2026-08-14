Alineación probable del Inter-Betis: un ensayo de gala ante el campeón de Italia

La pretemporada del Real Betis Balompié concluirá este sábado por la tarde en Bari, en el Estadio San Nicola. Lo harán los de Manuel Pellegrini ante el Inter de Milán, reciente campeón de la Serie A, que también debutará en la liga italiana contra el Monza una semana después como los verdiblancos frente a la Real Sociedad.

Siete amistosos ha disputado el conjunto bético a lo largo de todo el verano desde el comienzo en Alemania frente al humilde SF Lotte, pasando por las pruebas de más nivel contra Lyon y Arsenal, saldadas ambas con dos triunfos holgados, y terminando con la presentación en La Cartuja contra el Bournemouth. Ahora, el ya conocido retraso del inicio liguero por la presencia de Lo Celso en la final del Mundial con Argentina ha llevado a los de Pellegrini a un último desplazamiento al sur de Italia para poner el broche a la preparación frente a otro rival de Champions League, ubicado en el bombo 1 y posible rival del Betis en el sorteo del 27 de agosto.

Alineación del Real Betis Balompié

Pellegrini puede probar ante el Inter el once para la Real Sociedad

Junto al Arsenal, el contrincante más duro de todo el verano bético será el Inter de Milán. Los de Cristian Chivu han hecho una pretemporada más corta en partidos pero igual más exigente. Tras derrotar 1-2 al Karlsruher, empataron a uno con el City ganando en los penaltis, igualaron frente al Milan y vencieron a la Juventus también por 1-2, siendo este contra los verdiblancos su quinta prueba previa al debut en Serie A.

Con la Real Sociedad en el horizonte, Manuel Pellegrini tiene por delante un duro test que puede servir tanto para comprobar el nivel de su plantilla antes de LaLiga, como para detectar qué carencias sigue teniendo con mitad de mes de mercado de fichajes por delante, al igual que para dotar de minutos a aquellos como Isco Alarcón que tienen que acercarse a su mejor nivel.

Morante y Petit con molestias, Giovani Lo Celso haciendo su particular pretemporada tras ser el último en llegar, Abde ultimando su regreso y Aitor Ruibal y Diego Conde, ambos recuperándose de sus lesiones, son las seis bajas que tendrá el Betis en tierras transalpinas.

Bajo palos, Álvaro Valles será quien defienda el marco bético con una defensa conformada, a priori, por los cuatro más titulares: Bellerín, Llorente, Natan y Fran García.

En la medular es donde más dudas pueden surgir. El Ingeniero, a la espera de un pivote que vendrá o no, cuenta con Facundo Bernal y Marc Roca para dicha demarcación además del canterano Gnangoro Bouaré. El cierre uruguayo parte con ventaja para actuar junto a Pablo Fornals y con Isco Alarcón por delante.

También sumará minutos, necesarios, en sus piernas Antony, con Roro Riquelme como único banda izquierda al estar lesionado Ez Abde. Arriba, en la punta de lanza están Cucho Hernández y Nelson Deossa. El de Marmato ha sido un experimento veraniego del chileno que parece ir cogiendo forma y que ha terminado por darle hasta tres goles al Betis.

A la espera de un delantero centro titular que rivalice con Cucho, uno de los dos colombianos será el ariete de Pellegrini ante un Inter de Milán que no le pondrá fácil terminar la pretemporada con otro resultado positivo.