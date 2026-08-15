El Betis compite ante el Inter y cae por la mínima con un gol a balón parado en los minutos finales (1-0)

Presentó Manuel Pellegrini prácticamente el once de gala, de los disponibles, en el Estadio San Nicola en Bari para el último test de pretemporada ante un Inter de Milán que ganó por la mínima con un gol a balón parado de Stones en el 82'. Más allá del resultado, quizás lo que menos importe en verano, lo preocupante fue la lesión de Héctor Bellerín en los primeros minutos por un pisotón en el tobillo que le impidió continuar al lateral bético.

El conjunto verdiblanco tuvo una seria actuación en el primer tiempo tras un inicio en el que pudo encajar tras un fallo en salida de Fornals al jugar en horizontal que terminó con Nicolò Barella picando para que Ange-Yoan Bonny cabeceara con todo a favor, pero el ariete marfileño de origen francés desperdició con todo a su favor y con un Betis que se quedó clavado y perdió las marcas.

Despertó la acción a los de Manuel Pellegrini, que, faltándole por momentos capacidad para salir jugando en corto y combinando con Roca y Bernal, sí encontró la forma de hacerle daño a los de Cristian Chivu siendo más verticales con Cucho y Antony como referentes para bajar el balón en campo contrario e iniciar jugadas. El de Osasco tuvo su tiro habitual en el 13' sin encontrar los tres palos.

Poco a poco llevó la voz cantante el Betis ante un Inter que cada vez que llegaba por el área de Valles, eso sí, sin finalizar, metía peligro y era capaz de imponer su poderío físico.

Bajó algo el ritmo del amistoso en el sur de Italia pasada la media hora de partido, encontrando los nerazzurri más fluidez con balón apoyándose en Barella y Çalhanoğlu. El turco, de hecho, tuvo un tiro potente en el 33' que se marchó pegado al poste.

La réplica al tiro del mediocampista turco la tuvo Antony en el 38', quien también probó nuevamente el disparo sin hallar el marco de Josep Martínez.

Roro Riquelme juega un balón ante Calhanoglu en el amistoso entre Inter y Betis en Bari / Real Betis Balompié

El paso por vestuarios decantó el campo hacia el lado interista, siendo los de Chivu los que mandaron en el juego y en oportunidades. Desordenado el Betis ante el aluvión de llegadas de los nerazzurri, Manu González fue la resistencia para mantener tablas el resultado. El canterano bético, que salió tras el descanso por Valles, firmó tres buenas paradas, sobre todo una en un tiro lejano a Bonny que sirvieron para contener a los italianos.

Entre el carrusel de cambios de Inter y Betis y la salida de los titulares, los verdiblancos apenas infligieron peligro, siendo incapaces de concatenar pases y de tener templanza en el juego.

En los minutos finales, con el encuentro más volcado en el área bética, el conjunto italiano se adelantó en el marcador en una falta lateral. Nuevamente, como en Los Cármenes, en el balón parado encajaron los de Pellegrini. Federico Dimarco la puso en el segundo palo, Benjamin Pavard ganó el esférico por alto cediendo atrás de cabeza, y John Stones, el nuevo fichaje para la zaga, empaló el balón de volea y la mandó al fondo de la red de Manu.

Terminó la pretemporada del Real Betis Balompié con cinco victorias, un empate y dos derrotas por la mínima ante Granada e Inter, esta tarde en Bari. En seis días ante la Real Sociedad en La Cartuja ya importarán los puntos a un equipo que sigue necesitando refuerzos y al que se le nota que el balón parado y el físico son sus debes.

Queda mercado de fichajes y mucho trabajo por hacer en la dirección deportiva para que Manuel Pellegrini tenga una plantilla equilibrada y de nivel en una campaña marcada por el regreso a la Champions League.