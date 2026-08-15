Fran García avisa antes del estreno del Betis en Liga: "El equipo está preparado y con ganas para sacar los primeros tres puntos"

Fran García se ha ganado un hueco en el lateral izquierdo del Real Betis Balompié desde su llegada. El de Bolaños de Calatrava fue titular esta tarde en la derrota por la mínima ante el Inter en el estadio San Nicola en Bari.

Al término del encuentro, el carrilero zurdo habló en los medios del club haciendo balance de toda la pretemporada, expresando sus sensaciones tras el encuentro con los nerazzurri y demostrando las ganas que tiene de empezar LaLiga ante la Real Sociedad en seis días en La Cartuja.

Fran García: "La pretemporada ha sido buena"

Sensaciones tras el partido con el Inter y el fin de pretemporada: "Sabíamos que es un equipo de categoría Champions, como los últimos que hemos jugado en esta pretemporada. Es verdad que al final es un equipo bastante veterano, que viene también de jugar hace poco una final de Champions. Al final el trabajo yo creo que está hecho, la pretemporada ha sido buena y nos vamos con buena sensación al comienzo de Liga".

Balance de la pretemporada: "Sí, es un partido exigente, como creo que los tres últimos que han sido de más categoría. El equipo yo creo que está listo, está preparado, estamos con ganas de que llegue la semana que viene para el comienzo en casa".

Cómo está a nivel personal: "Muy bien, siempre lo he dicho, desde el primer día he notado ese grupo tan bueno que hay. La familia que hay tanto dentro como fuera del vestuario, con gente cercana a nosotros, club, afición. Creo que eso hay que realzarlo sobre lo demás, que al final el jugador cuando llega, el que viene nuevo, siempre es de agradecer esa cercanía y el trato de familia que tienes desde el comienzo".

Ganas de comenzar LaLiga en La Cartuja: "Sí, tuvimos el partido del Bournemouth allí con nuestra gente, pero bueno, es verdad que el estadio tenía el aforo limitado. Yo creo que con ganas de que llegue la semana que viene con nuestra gente, que tengamos el estadio lleno y consigamos sacar esos tres primeros puntos que es para nosotros muy importante".