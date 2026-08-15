Las notas de los jugadores del Betis ante el Inter: Manu González se reivindica y Antony deja buenas sensaciones

El Real Betis Balompié cayó por la mínima en el Estadio San Nicola de Bari tras un gol a balón parado en el minuto 82' que transformó John Stones tras una falta botada por Dimarco y peinada hacia atrás por Pavard.

Las notas de los jugadores del Betis

(5) Manuel Pellegrini: puso al once de gala en la primera parte y el Betis compitió, se personó en el área del Inter y pudo marcar por medio de Antony en dos disparos peligrosos. En la segunda parte, tras el carrusel de cambios, sufrió y encajó a balón parado, un debe del equipo. Manu González le demostró que es un portero que tiene que tener en cuenta y que tiene un gran futuro.

Titulares

(6) Álvaro Valles: apenas tuvo trabajo en la primera mitad y estuvo certero en el juego de pies.

(5) Héctor Bellerín: se hizo daño en el tobillo derecho tras sufrir un pisotón en los primeros minutos. Se probó y rápidamente fue sustituido por Ángel Ortiz. Habrá que esperar para conocer el alcance de la lesión.

(6) Marc Bartra: gran acierto en el pase y 100% de duelos ganados.

(6) Natan de Souza: buscó romper líneas y asociarse con Marc Roca con pases progresivos. Mejor Bartra en labores defensivas. Cerró muy bien el tiro a Pio Espósito en una acción clara de peligro del atacante del Inter.

(6) Fran García: sufrió con Diouf en la banda izquierda en labores defensivas. Se prodigó en ataque menos que en otros test veraniegos.

(5) Facundo Bernal: ganó la mitad de los duelos en el suelo y de todas las acciones defensivas. Aseado con balón.

(6) Marc Roca: muy buen registro en la entrega en campo contrario en la primera mitad, participativo y firmando hasta cuatro recuperaciones.

(7) Antony: casi marca en el minuto 13 con un disparo marca de la casa y en el 38'. Estuvo muy activo, Ángel Ortiz le permitió tener disparo, se asoció de primeras con éxito cuando vino a descargar y únicamente le faltó el gol.

(4) Pablo Fornals: perdió un balón peligroso al inicio por asumir riesgos en salida. Fue el primero en probar a Josep Martínez, pero tuvo varias desconexiones y no estuvo fino en la primera mitad. Sustituido al descanso

(5) Roro Riquelme: muy inactivo, intrascendente en metros finales. Tras una buena pretemporada tuvo un partido en el que su incidencia en el juego fue baja. Apenas falla pases, pero arriesga poco.

(5) Cucho Hernández: atento siempre a la hora de bajar el balón y combinar con sus compañeros. Jugó lejos del área y no tuvo oportunidades. Deossa entró por él en la segunda mitad.

Suplentes

(6) Ángel Ortiz: entró en el 7' por Bellerín. Se entendió bien con Antony y le dio profundidad al carril diestro para que el brasileño pudiera quedar libre y trazar diagonales. En defensa sufrió en las llegadas interistas.

(5) Isco Alarcón: siempre deja detalles de su clase, pero el Betis apenas fue capaz de retener balón.

(7) Manu González: atrapó la primera que le dispararon tras un buen inicio del Inter después del paso por vestuarios. Grandísima parada a Bonny en el 54' en un tiro lejano muy pegado al palo. También le hizo un gran desvío a Dimarco. En el gol nada pudo hacer. Gran segunda mitad.

(5) Pablo García: presionó, mostró ganas, pero apenas entró en contacto con el balón.

(5) Gnangoro Bouaré: se llevó un pisotón de Espósito. Bien colocado y participativo.

(5) Nelson Deossa: volvió a actuar como 9 con mucha libertad e intentando ser el primero en cerrar al Inter por dentro, pero no pudo asomarse. Eso sí, probó el disparo desde muy lejos.

(5) Álvaro Fidalgo: sigue sumando minutos tras tener ya ante el Bournemouth. Se incorporó más tarde a la pretemporada y tiene que ir ganando importancia en una temporada en la que puede tener muchos minutos.

(5) Iker Losada: entró con un Betis que ya no tenía balón. Buscó bien el espacio en una contra, Isco lo leyó, pero se adelantó Provedel.

(5) Junior Firpo: entró por Fran García en el tramo final.