El Betis de Manuel Pellegrini se examina ante el Inter antes de la hora de la verdad

El Real Betis Balompié pondrá este sábado el punto final a su pretemporada con una de las pruebas más exigentes de todo el verano. El conjunto de Manuel Pellegrini se medirá a partir de las 19.30 horas al Inter de Milán en el Estadio San Nicola de Bari, escenario elegido para un último ensayo antes de centrar definitivamente la mirada en el estreno liguero contra la Real Sociedad en La Cartuja. Enfrente estará nada menos que el reciente campeón de la Serie A, un rival de Champions League que permitirá calibrar el verdadero momento del equipo verdiblanco.

Después de siete amistosos repartidos entre Alemania, España e Irlanda, el Betis afrontará en Italia su último examen con la intención de acercarse todo lo posible al equipo que Pellegrini pondrá en liza en la primera jornada. El Inter, junto al Arsenal, representa el rival de mayor entidad de toda la preparación, por lo que el encuentro servirá también para detectar las carencias que pueda seguir teniendo una plantilla todavía pendiente de movimientos importantes antes del cierre del mercado.

Seis bajas para el último test del verano

Manuel Pellegrini no podrá disponer de todos sus efectivos y viajará con seis ausencias por diferentes motivos a tierras transalpinas. Giovani Lo Celso continúa con su particular puesta a punto después de ser el último en incorporarse, mientras que Ez Abde se encuentra en la fase final de su recuperación y ya ha comenzado a realizar partes de las sesiones con el grupo. Tampoco estarán Gonzalo Petit y Morante, ambos con molestias, además de Aitor Ruibal y Diego Conde, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Todo apunta, por tanto, a un Betis bastante reconocible. Álvaro Valles parte como favorito bajo palos, con Bellerín, Llorente, Natan y Fran García formando una defensa que puede parecerse mucho a la del estreno liguero. Facundo Bernal, Pablo Fornals e Isco Alarcón aparecen entre las principales opciones para una medular en la que Pellegrini todavía espera conocer si terminará llegando un nuevo pivote. Especial atención tendrá nuevamente el capitán verdiblanco de Arroyo de la Miel, que va ganando sensaciones y cada vez está mejor, pero a la misma vez necesitado de minutos para aproximarse progresivamente a su mejor versión.

Álex Mérida

También la delantera seguirá bajo el foco. Cucho Hernández continúa siendo el único delantero centro natural de la primera plantilla, con Nelson Deossa convertido durante el verano en una alternativa inesperada y efectiva. El colombiano ha respondido con goles actuando con libertad en punta mientras la dirección deportiva de Manu Fajardo mantiene abierta la búsqueda de otro ‘9’. Santi Giménez y Arnaud Kalimuendo se encuentran entre las opciones preferenciales, con Denkey, Fábio Silva, y otros formando parte de una lista de alternativas de diferente dificultad.

Y alrededor de la convocatoria también estará pendiente el futuro de Pablo García, autor de tres goles y una asistencia durante la preparación y pretendido ahora con fuerza por el Hull City. Mientras el mercado continúa moviéndose, Pellegrini tiene por delante 90 minutos de máxima exigencia. Bari dictará la última nota del verano antes de que empiece lo serio ante la Real Sociedad en La Cartuja.