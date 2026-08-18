Buenas noticias con Abde en un entrenamiento del Betis sin Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié inició la semana previa al debut liguero ante la Real Sociedad, tras su último amistoso de pretemporada con el Inter, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con una ausencia notoria, la de Manuel Pellegrini. Según pudo saber El Correo de Andalucía, el Ingeniero no dirigió la sesión por un tema personal pero lo hará a partir de este miércoles sin ningún problema.

No sólo el técnico chileno fue el protagonista de la jornada matinal, puesto que Abde Ezzalzouli empezó el entrenamiento con sus compañeros, a pesar de la venda en su pierna derecha, y tanto José Antonio Morante Antúnez como Diego Conde comenzaron con su puesta a punto de forma individual. El canterano supera sus molestias musculares y el meta madrileño empieza a trabajar sobre el campo tras su lesión en el hombro izquierdo en Los Cármenes.

Ez Abde entrena con el Betis en la semana previa al debut de Liga ante la Real Sociedad / El Correo

Abde trabaja con el grupo para estar ante la Real Sociedad

Tras el amistoso en Bari contra el reciente campeón de la Serie A en el que un error a balón parado marcó el resultado, el conjunto de Manuel Pellegrini sin él al mando este martes, se ejercitó en la CD Luis del Sol pensando ya en la Real Sociedad, rival contra el que arrancará LaLiga EA Sports este próximo viernes en el estadio de La Cartuja.

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La idea con el extremo marroquí de Beni Melal, que se lesionó en el amistoso previo al Mundial contra Noruega con su selección, es que llegue para enfrentarse a los de Pellegrino Matarazzo en La Cartuja, que esté en la citación y empiece a disponer de minutos, toda vez que es una pieza crucial del ataque bético.

José Antonio Morante Antúnez pisa césped y se ejercita en solitario con el Betis tras superar sus molestias musculares / Álex Mérida

Morante y Conde se ejercitan en solitario además de las cuatro bajas por lesión

Además de Abde y Pellegrini, la noticia de este martes en clave Betis estuvo en José Antonio Morante Antúnez y en Diego Conde. Tanto el canterano como el portero saltaron minutos después de arrancar la sesión para ejercitarse al margen, en solitario, en el campo tres de las instalaciones verdiblancas.

Mientras que el extremo de La Puebla del Río y el meta madrileño vuelven, el Betis no tiene entre sus filas tampoco a otros cuatro jugadores, siendo lo más delicado el asunto del lateral diestro, en el que Héctor Bellerín, que se lesionó en Bari del tobillo derecho tras un pisotón, y Aitor Ruibal, que se recupera de su lesión y posterior operación en el menisco, no están disponibles, siendo Ángel Ortiz el único que estará citado para el próximo viernes.

Gonzalo Petit, en la rampa de salida con múltiples clubes de Segunda División pendientes de él, y Giovani Lo Celso, con un problema muscular en los isquios, son las otras dos bajas de un conjunto verdiblanco que ya ha finalizado su pretemporada y que debutará en el campeonato contra los realistas con un equipo al que le faltan varias incorporaciones en este tramo final del mercado de fichajes.