El mercado del Betis llega tarde al debut en Liga de los de Manuel Pellegrini: falta un pivote, Ceballos y desde febrero un delantero que complemente a Cucho

A 18 de agosto de 2026, a tres días de comenzar el séptimo proyecto a los mandos de Manuel Luis Pellegrini Ripamonti y el sexto consecutivo en Europa, siendo el presente el primero en Champions League, el Real Betis Balompié tiene aún mucho trabajo por delante en el mercado de fichajes hasta que el 1 de septiembre éste eche el cierre. La dirección deportiva que comanda Manu Fajardo trabaja para incorporar un delantero centro, para hacer hueco de cualquier forma a Dani Ceballos e incluso, si las circunstancias dieran, para un pivote por Sofyan Amrabat o para traer de nuevo al cierre marroquí.

En todo ello se acelera en las oficinas béticas, pero lo cierto es que el conjunto verdiblanco que dirigirá de forma oficial este viernes el Ingeniero tendrá todavía dichas carencias, importantes, en una plantilla incompleta en la que no hay sustituto del marroquí ni suplente de garantías para Cucho Hernández, toda vez que el experimento con Nelson Deossa como '9' por necesidades de la pretemporada debiera quedar ahí aunque las cifras indiquen que no fue mal recurso pasajero.

Para más inri, y nadie tiene culpa de ello, mientras Aitor Ruibal se recupera ha caído Héctor Bellerín fruto de un pisotón en los primeros compases del pasado amistoso contra el Inter en Bari, por lo que Ángel Ortiz tendrá que hacer frente él sólo al tourmalet de Real Sociedad, Valencia y Levante en tan sólo ocho días.

Manuel Pellegrini, durante el entrenamiento del Betis previo al Braga en La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

El Betis de Pellegrini se puede jugar hasta 9 puntos de Liga con una plantilla por terminar

Volver a la Champions League no ha bastado para que el intenso trabajo de las altas esferas béticas le entregue a Manuel Pellegrini la plantilla prácticamente cerrada para el arranque liguero.

La única realidad, por el momento, es que además de mantener a jugadores estructurales y claves en el esquema del Ingeniero sólo han llegado tres caras nuevas: Diego Conde para suplir la repentina salida de Pau López al Andorra; Facundo Bernal como apuesta de futuro tras la venta de Sergi Altimira al Sporting de Portugal por casi 20 millones; y Fran García para elevar desde el primer día el muy discutido nivel del lateral zurdo tras el fin de contrato de Ricardo Rodríguez.

Sin embargo, la lista de tareas pendientes en la dirección deportiva sigue siendo demasiado extensa para un proyecto de Champions. A tres días del debut, la plantilla continúa coja en demarcaciones clave: falta un delantero centro de nivel que ejerza de alternativa o complemento a Cucho Hernández desde que se supo en febrero que tanto Bakambu como Chimy se iban, se busca una fórmula para dar encaje a Dani Ceballos después de que el utrerano tuviera hace ya casi dos meses el gesto de renunciar a casi 6 millones netos en el Real Madrid y rescindiera para ser agente libre, y sigue en el aire la llegada de un pivote defensivo de jerarquía tras el vacío dejado por un jugador capital mientras estuvo sano el pasado campeonato como Sofyan Amrabat.

Todo ello sumado al contratiempo en el lateral derecho, donde las bajas obligan a improvisar en un tramo inicial de calendario brutal con ocho partidos entre Liga y Champions antes del primer y gran parón internacional.

Afrontar el arranque liguero ante rivales de la entidad de Real Sociedad, Valencia y Levante con semejantes huecos en el esquema no es sólo un hándicap táctico; es un riesgo directo sobre 9 puntos que pueden ser decisivos a final de temporada.

Joaquín y Manu Fajardo dialogan con Manuel Pellegrini y Alexis durante el entrenamiento del Betis tras el empate en Conference frente al Copenhague / Álex Mérida

La ilusión de la Champions League choca con la realidad económica del Betis

Algo que no se puede negar es que el modelo deportivo y económico del Real Betis Balompié merece un profundo análisis como indicamos en El Correo de Andalucía al comienzo del mercado estival, puesto que unos 140 millones de euros ha recaudado la entidad de las trece barras en los dos últimos años y en la suma de ambos ejercicios económicos hubo pérdidas, algo que invita a la reflexión, puesto que las clasificaciones europeas de la entidad verdiblanca no se han traducido en beneficios.

Hay que recordar que tanto Villarreal como Betis, rival con el que se compite en Liga, ingresan aproximadamente los mismos ingresos totales, por encima de 200 millones de euros, pero la entidad groguet aventaja a los verdiblancos en 50 millones en el límite salarial. Esto se debe a las fuertes amortizaciones de deudas, pérdidas y gastos financieros que tiene el club de Heliópolis y no tiene el club castellonense.

Si la economía fuera más desahogada, se debiera incluso reforzar alguna parcela que por número está cubierta, pero que bien merece un punto más de competitividad; no ya sólo por la exigencia de la Champions, sino porque en la Europa League quedó más que demostrado que era necesario dar ese salto de calidad. La ayuda extra en el mercado, ante la dificultad para vender activos de la plantilla, podría aparecer en el porcentaje que retiene el Betis tras la venta de Assane Diao al Como 1907.

Manuel Pellegrini e Isco Alarcón se saludan tras el cambio del malagueño por Lo Celso durante el Betis-Levante / José Manuel Vidal / EFE

Las cuentas del verde siempre le salen a Manuel Pellegrini

Hasta la fecha, la persona que siempre ha cumplido con los objetivos, algunos por encima de la exigencia para la que su plantilla estaba preparada y presupuestada, es Manuel Pellegrini, que ha devuelto al Betis a la Champions League 21 años después en un año en el que Fornals se erigió como líder, Antony sufrió con la pubalgia, Cucho no tuvo suplente de garantías, Amrabat tuvo una lesión importante como Lo Celso y el capitán y figura clave de este conjunto verdiblanco más reciente, Isco Alarcón, apenas participó por lesiones.

El chileno vuelve a empezar el curso haciendo malabares. Si el arranque estival se atraganta ante Real Sociedad, Valencia y Levante, convendrá recordar qué estamento llegó a tiempo al 21 de agosto y cuál dejó los deberes para el límite del mercado, ya que los puntos de agosto son iguales de válidos que los que se consigan en el mes de mayo cuando todas las miradas apunten a los jugadores y al técnico santiaguino en el que puede ser su último curso de exigencia y ambición en el Villamarín y en La Cartuja.