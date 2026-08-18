Natan corta de raíz los rumores de su posible fichaje por el Barcelona: "Tengo contrato con el Betis y estoy feliz aquí"

Natan Bernardo de Souza ha querido despejar cualquier duda sobre su futuro en el Real Betis Balompié. Al término del entrenamiento de este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el central brasileño atendió brevemente a los medios y fue contundente al ser cuestionado por las informaciones que durante los últimos días lo han relacionado nuevamente con el FC Barcelona. "Tengo contrato con el Betis y estoy feliz aquí, vamos a dejarlo claro", afirmó el defensa a Estadio Deportivo, dejando patente que su cabeza está centrada en empezar LaLiga ante la Real Sociedad y en vestir este año de verdiblanco.

El ruido alrededor de del central de Itapecerica da Serra aumentó hace siete días después de unas declaraciones de André Cury, representante del futbolista, al medio árabe Erem News. El agente aseguró que existía interés azulgrana y sostuvo incluso que el Barça había trasladado directamente al Betis su predisposición por el brasileño, aunque reconocía que no había ninguna oferta oficial.

Las palabras de Cury dispararon las especulaciones, después de que el nombre del zaguero ya hubiese sido ofrecido meses atrás a la dirección deportiva barcelonista: "Es cierto que el Barcelona está interesado en fichar a Natan, pero aún no hemos recibido ninguna oferta oficial. "El Barcelona no habló conmigo, pero sí con la directiva del Real Betis sobre su interés en fichar a Natan este verano. Si el Betis recibe una buena oferta, creo que podrá marcharse".

Natan entrena con el Betis este martes en la CD Luis del Sol en la semana del debut en Liga contra la Real Sociedad en La Cartuja / Álex Mérida

No hay negociación entre Betis y Barça por Natan

Sin embargo, la realidad del mercado no ha llegado a ese punto. Como pudo conocerse posteriormente, no existe negociación alguna entre Betis y Barcelona por Natan y tampoco ha aterrizado ninguna propuesta en las oficinas verdiblancas.

De hecho, las últimas informaciones siguen colocando al brasileño simplemente entre los nombres que han sido relacionados con el Barça, cuya dirección deportiva maneja otros perfiles para reforzar el centro de la defensa. Aymeric Laporte aparece por delante y encaja en mayor medida en el tipo de central zurdo, experimentado y de rendimiento inmediato que busca Deco.

Natan, uno de los principales activos del Betis, quiere quedarse: "Estoy feliz aquí"

Otra cuestión es que Natan constituya uno de los principales activos del Betis en este mercado. El club ejecutó en 2025 su opción de compra al Nápoles y el brasileño quedó vinculado hasta junio de 2030, después de una operación cifrada en unos nueve millones de euros. Por ello, una hipotética venta generaría una importante plusvalía, pero en Heliópolis no contemplan desprenderse de uno de sus centrales más importantes por cualquier cantidad. La referencia se encuentra, como mínimo, en torno a los 35 millones de euros, cifra desde la que el Betis estaría dispuesto a estudiar un escenario de salida. Hasta el momento, esa oferta no ha llegado.

Y, mientras el mercado continúa abierto y el Betis tiene que vender por la desviación con el presupuesto entregado a LaLiga, el propio futbolista se encargó este martes de expresar cuál es su voluntad: "Tengo contrato con el Betis y estoy feliz aquí, vamos a dejarlo claro".

Preguntado por el hecho de que el beticismo espera que se quede, Natan respondió con una frase todavía más esclarecedora: "Lo importante es que yo sí". Una declaración de intenciones con la que el brasileño deja claro que, a día de hoy, su futuro pasa por seguir por disputar la Champions League como jugador verdiblanco.