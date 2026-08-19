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Real Betis Balompié

El Betis vuelve a romper su techo con 57.650 abonados y alcanza una cifra histórica para la Champions

El club verdiblanco cierra el periodo de nuevas altas con 57.650 socios con asiento, récord absoluto de su historia, y amplía hasta el 30 de agosto la renovación del Soy Bético

Estadio de La Cartuja durante los minutos finales del Betis-Panathinaikos de la vuelta de octavos de Europa League

Estadio de La Cartuja durante los minutos finales del Betis-Panathinaikos de la vuelta de octavos de Europa League / Real Betis Balompié

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié sigue ampliando su masa social y ha establecido un nuevo registro histórico de cara a la temporada 2026/27. La entidad verdiblanca ha dado por finalizado el periodo de nuevas altas después de alcanzar los 57.650 abonados, cifra que supone el mayor número de socios Soy Bético Abonado registrado hasta la fecha.

El dato permitirá al Betis superar nuevamente su propio techo. La pasada campaña, el club había fijado el límite en 57.000 abonados, mientras que para el nuevo curso el numerus clausus se eleva hasta los 57.650, completándose el cupo tras otro proceso marcado por la elevada demanda entre los aficionados.

El Betis supera su récord de abonados y amplía hasta el 30 de agosto la renovación del carné Soy Bético

El crecimiento llega, además, en una temporada especialmente señalada para el beticismo. El equipo afrontará su regreso a la UEFA Champions League 21 años después, un contexto que ha impulsado todavía más el interés por acompañar al conjunto verdiblanco durante el curso 2026/27.

Desde la entidad destacan la respuesta de la afición y la confianza mostrada durante todo el proceso de altas y renovaciones. El Betis vuelve así a batir su récord de abonados con asiento, consolidando la evolución de su masa social durante las últimas temporadas.

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Por otra parte, el club ha comunicado que amplía hasta el próximo 30 de agosto el periodo de renovación de los carnés Soy Bético, destinado a aquellos aficionados que quieran continuar vinculados a la entidad aunque no dispongan de asiento como abonados.

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