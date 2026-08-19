El Betis avanza por Troy Parrott: acuerdo alcanzado con el delantero irlandés y negociación final con el AZ Alkmaar

El Real Betis Balompié acelera para completar su delantera en la recta final del mercado. La dirección deportiva verdiblanca trabaja para incorporar a un ariete que pueda competir con Cucho Hernández en una temporada marcada por el regreso a la Champions League, y en las últimas horas Troy Parrott ha pasado a ocupar una posición privilegiada hasta convertirse en el elegido.

Según informó inicialmente la BBC, el Betis mantenía negociaciones avanzadas por el internacional irlandés del AZ Alkmaar. El dublinés, de 24 años, viene de consolidarse en el fútbol neerlandés y aparece en estos momentos como la vía para reforzar el ataque. Su valoración en Transfermarkt ronda los 25 millones de euros, una cantidad similar al punto desde el que partió inicialmente el AZ en las conversaciones, aunque el conjunto verdiblanco lleva tiempo trabajando para rebajar sensiblemente ese precio.

Acuerdo con Troy Parrott alcanzado

La operación no está cerrada, pero sí muy avanzada. Según ha publicado ElDesmarque, el Betis ya ha alcanzado un acuerdo en términos personales con Troy Parrott y las conversaciones se centran ahora en resolver los últimos detalles con el AZ Alkmaar. El atacante firmaría por cinco temporadas, una cuestión especialmente importante a la hora de repartir la amortización del traspaso y facilitar su encaje dentro del límite de plantilla deportiva.

El citado medio apunta a que el acuerdo puede terminar situándose en torno a los 18 millones de euros, después de que el AZ arrancase solicitando más de 20. La información que maneja El Correo de Andalucía matiza que el Betis lleva tiempo negociando para bajar una valoración que partía aproximadamente de los 25 millones y acercar el coste final por debajo de los 20, cifra que en Heliópolis se han marcado como frontera de la operación.

Y hay una cuestión importante en la estructura de la negociación. El Betis no pretende abaratar el fichaje comprando un porcentaje reducido de los derechos de Parrott. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, si la operación termina cristalizando, la entidad verdiblanca adquirirá como mínimo el 95% del pase del delantero, con la posibilidad de que el AZ conserve alrededor de un 5% de una futura venta. La batalla de la dirección deportiva está, por tanto, en reducir el precio definitivo del traspaso, no en disminuir significativamente el porcentaje de propiedad que adquiriría del futbolista.

La fórmula diseñada por el Betis permitiría que el coste anual entre amortización y salario fuese asumible dentro de su límite. Al dividir el importe del fichaje entre los cinco años de contrato previstos y tratarse además de un delantero con una ficha contenida, la carga anual queda en unos parámetros que la entidad considera manejables. La salida de Nobel Mendy al Hull City terminó de generar el margen necesario para poder acelerar definitivamente por el delantero.

Parrott da prioridad al Betis y a la Champions

Más allá de su rendimiento deportivo, hay varios factores que han terminado colocando a Parrott por delante de otras alternativas. Su salario actual no alcanza el millón de euros netos (900.000 euros) en Países Bajos como puede saber este periódico, una circunstancia que favorece notablemente el encaje de la operación, y su perfil cuenta además con el visto bueno de Manuel Pellegrini.

También existe voluntad por parte del jugador que ya declinó una propuesta económicamente superior del West Ham y comunicó al AZ su deseo de jugar la Champions League con el Betis. Una decisión que ha servido para acercar posturas y que concede al conjunto verdiblanco una posición favorable en la recta final de las conversaciones.

El delantero irlandés llega además después de una temporada extraordinaria en el apartado estadístico, con 31 goles y 12 asistencias entre todas las competiciones. Internacional absoluto con Irlanda y con experiencia previa en el fútbol inglés, su rendimiento en Países Bajos había despertado también el interés de clubes como Ajax, RB Leipzig o Como.

En estos momentos todo apunta a que Troy Parrott será el delantero que complete el ataque del Betis, aunque durante las últimas semanas la dirección deportiva ha trabajado de forma paralela con varios candidatos. Entre ellos aparece Fábio Silva, un futbolista que gusta desde mercados anteriores, o Kévin Denkey, además de otros perfiles que se han ido cayendo y de algún nombre que no ha trascendido públicamente.

Salvo giro de última hora, Parrott ha tomado definitivamente la delantera para convertirse en el nuevo compañero de Cucho Hernández en un ataque que el Betis pretendía elevar de nivel desde hace meses, justo antes de una temporada que arranca este viernes en La Cartuja y que devolverá al conjunto verdiblanco a la Champions League.