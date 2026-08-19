Hull City y Betis acercan posturas para el traspaso de Pablo García

El futuro de Pablo García comienza a despejarse. El Hull City está cada vez más cerca de alcanzar un acuerdo con el Real Betis Balompié para hacerse con los servicios del canterano bético,en una operación que podría reportar en principio una cantidad cercana a los cinco millones de euros en concepto fijo, además de diferentes variables como avanzó Estadio Deportivo. La entidad verdiblanca, eso sí, pretende mantener un porcentaje de los derechos del futbolista ante una posible venta futura.

Las conversaciones entre ambos clubes se han intensificado durante las últimas horas después de que el conjunto inglés trasladara formalmente su propuesta. Las posturas se encuentran próximas y el entendimiento podría quedar cerrado próximamente, poniendo fin a una operación que se ha ido cocinando durante varios días.

Pablo García, que acaba de cumplir 20 años, ha sido uno de los nombres propios de la pretemporada del conjunto de Manuel Pellegrini. El canterano ha aprovechado sus oportunidades con tres goles y una asistencia, dejando buenas sensaciones y demostrando que se encuentra preparado para dar un paso adelante en su carrera. Sin embargo, la competencia existente en la plantilla y su escaso protagonismo durante el pasado curso han dificultado que pueda hacerse con un sitio estable en el primer equipo.

Pablo García, durante el primer día de pretemporada del Betis en Alemania / Real Betis Balompié

El Hull City, el que más fuerte ha apostado por Pablo García

El interés del conjunto inglés no es nuevo. El Hull City ya había trasladado durante la pasada semana a su entorno su intención de realizar una ofensiva por el atacante, después de que numerosos clubes hubieran mostrado igualmente interés a lo largo del verano, sin llegar a concretar nunca nada serio.

Hace una semana ya hubo contactos entre ambas entidades tras mostrar seriamente el conjunto inglés, recién ascendido a la Premier League, que quería incorporar a Pablo García en esa búsqueda del conjunto tiger en incorporar jóvenes talentos con margen de crecimiento.

Para el Betis, además, la salida de Pablo García supondría una importante inyección económica. El extremo ha completado toda su formación en Heliópolis, por lo que una operación de este calibre se traduciría en una plusvalía para las arcas verdiblancas. La intención del club pasa, no obstante, por conservar una participación que le permita beneficiarse de una futura venta.