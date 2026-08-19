Betis-Real Sociedad: horario y dónde ver por televisión el debut en Liga de los de Manuel Pellegrini

El Real Betis Balompié arrancará LaLiga EA Sports 2026/27 este viernes en La Cartuja. Lo hará ante la Real Sociedad, disputando antes la jornada 2 que la 1, ya que en el caso de los verdiblancos, su partido correspondiente a la primera jornada ante el Valencia se disputará el martes 25 de agosto, a las 21.00 horas, en Mestalla.

A dos días del debut en el campeonato nacional, este miércoles completaron los verdiblancos por la mañana una nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ya con Manuel Pellegrini nuevamente al frente del equipo. El técnico chileno retomó el mando después de ausentarse del entrenamiento del martes por un asunto personal y dirigió con normalidad una jornada centrada en seguir preparando el estreno liguero.

Abde se ejercita con el grupo tres días antes del debut del Betis en Liga contra la Real Sociedad / El Correo

Buenas noticias en el Betis de cara a la Real Sociedad: Bellerín y Abde se apuntan

La sesión dejó además buenas noticias en el apartado físico. Héctor Bellerín regresó al trabajo junto al resto de sus compañeros después de no ejercitarse con el grupo el día anterior como consecuencia de la torcedura de tobillo sufrida en los primeros minutos del último amistoso de pretemporada ante el Inter. Su evolución ha sido positiva y el lateral aumenta así sus opciones de estar a disposición de Pellegrini para el debut.

También Abde Ezzalzouli volvió a entrenarse con el grupo por segunda jornada consecutiva, un paso importante después de una pretemporada marcada por la lesión de rodilla que le impidió participar en los amistosos. El extremo marroquí continúa trabajando con un vendaje y todavía necesita recuperar ritmo competitivo, aunque su evolución abre la puerta a que pueda entrar en la primera convocatoria oficial del curso.

En cambio, Giovani Lo Celso, Gonzalo Petit, Diego Conde, Aitor Ruibal y el canterano José Antonio Morante continuaron trabajando al margen. El argentino sigue con su puesta a punto específica, mientras que Conde, Ruibal, Petit y Morante avanzan en sus respectivos procesos de recuperación a sólo dos días del primer compromiso oficial de la temporada.

Manuel Pellegrini vuelve a dirigir el entrenamiento del Betis y Bellerín regresa a dos días del debut en Liga contra la Real Sociedad / Álex Mérida

Horario del partido Real Betis Balompié - Real Sociedad

El partido entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, se disputará este viernes 21 de agosto a partir de las 21:00 en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver por televisión el Real Betis Balompié - Real Sociedad

El encuentro entre el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini y la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.