Manuel Pellegrini retoma el mando del Betis con Bellerín de vuelta a dos días de recibir a la Real Sociedad

Mañana de buenas noticias y mucha actualidad en el Real Betis Balompié. Mientras el acuerdo con el AZ Alkmaar para firmar a Troy Parrott está cada vez más cerca, el conjunto verdiblanco se ha ejercitado en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol a dos días de recibir a la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja.

Sólo resta por delante una única sesión del jueves antes del estreno liguero y Manuel Pellegrini, que no estuvo por temas personales al frente del equipo el martes, ha vuelto esta mañana a dirigir un entrenamiento que ha contado con la principal novedad de Héctor Bellerín y con los canteranos Òscar Masqué y Rica Fúnez.

Héctor Bellerín se reincorpora a los entrenamientos grupales del Betis a dos días de la Real Sociedad / Álex Mérida

Pellegrini está de vuelta y cuenta con Bellerín y Abde frente a la Real Sociedad

La mejor noticia de este miércoles estuvo en el regreso de Héctor Bellerín. El lateral catalán sufrió una torcedura en su tobillo derecho tras un pisotón al minuto de amistoso ante el Inter que le obligó a pedir el cambio por Ángel Ortiz instantes después. Cuatro días después, uno de los líderes del vestuario verdiblanco está de vuelta y apunta a la citación del Ingeniero.

También continúa con normalidad Abde Ezzalzouli, que sigue con la venda en la pierna derecha pero entrena al mismo ritmo que sus compañeros. El extremo marroquí continúa avanzando en la recuperación de la lesión sufrida con su selección antes del Mundial y el objetivo es que pueda entrar en la convocatoria del viernes ante la Real Sociedad y empezar a disponer de minutos en La Cartuja, pero todo ello lo desvelará el técnico chileno en la rueda de prensa previa de este jueves.

El que puede no estar en esa lista, con su futuro en el aire y próximo a definirse, es Iker Losada. El mediapunta de Catoira aguarda propuestas nacionales mientras recibe sondeos en el verano. El overbooking en la medular y en el tercio ofensivo también le abren la puerta.

Marc Roca, Marc Bartra, Cucho Hernández e Iker Losada, en un rondo en el entrenamiento del Betis este miércoles / Álex Mérida

Cinco ausencias a dos días de la Real Sociedad

En la enfermería resta Aitor Ruibal, que sigue con su rehabilitación tras ser operado del menisco. Tampoco están con el grupo Gonzalo Petit, cuyo futuro apunta a una posible salida, ni Giovani Lo Celso, que continúa recuperándose de sus molestias musculares en los isquiotibiales.

El Betis afronta así los últimos entrenamientos antes del estreno liguero con varias ausencias y todavía pendiente de movimientos en el mercado. Diego Conde y José Antonio Morante Antúnez, que el martes pisaron césped y trabajaron en solitario progresan en sus recuperaciones.

A la espera del delantero, con todo bastante cercano a que sea Troy Parrott el que complemente a Cucho Hernández, el conjunto verdiblanco arrancará de forma oficial el séptimo proyecto de Manuel Pellegrini este viernes, una nueva campaña que estará marcada por el regreso a la Champions League.