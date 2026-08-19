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Real Betis Balompié

El Betis cierra la llegada de Troy Parrott procedente del AZ Alkmaar por 16 millones de euros más cuatro en variables

El internacional irlandés de 24 años aterrizará en Heliópolis tras una temporada excepcional en el AZ Alkmaar, firmando 31 goles y 12 asistencias en el club neerlandés y seis tantos más con la selección irlandesa

Troy Parrott, en un partido con la selección de Irlanda

Troy Parrott, en un partido con la selección de Irlanda / Instagram Troy Parrott

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Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Real Betis Balompié ya tiene al delantero que buscaba para completar su ataque. El conjunto verdiblanco ha cerrado la incorporación de Troy Parrott, internacional irlandés de 24 años procedente del AZ Alkmaar, que se convierte en el nuevo acompañante de Cucho Hernández para una temporada marcada por el regreso del equipo de Manuel Pellegrini a la Champions League.

La operación se ha cerrado finalmente en 16 millones de euros fijos más otros cuatro millones en variables, según ha podido saber El Correo de Andalucía por fuentes verdiblancas. Estos bonus estarán supeditados a éxitos deportivos del Betis, por lo que el desembolso máximo podría alcanzar los 20 millones. Una estructura que permite a la entidad de Heliópolis rebajar considerablemente las pretensiones iniciales del AZ, que había arrancado las conversaciones con una valoración cercana a los 25 millones de euros.

Troy Parrott celebra el 3-2 del partido de Europa League entre AZ Alkmaar - IF Elfsborg, en Alkmaar

Troy Parrott celebra el 3-2 del partido de Europa League entre AZ Alkmaar - IF Elfsborg, en Alkmaar / BART STOUTJESDIJK / EFE

El Betis logra rebajar el precio de Troy Parrott

El acuerdo pone fin a unas negociaciones que se habían acelerado durante los últimos días. El Betis ya tenía cerradas las condiciones personales con Parrott, que había dado prioridad a la opción verdiblanca atraído, entre otros factores, por la posibilidad de disputar la Champions League. El atacante firmará un contrato de larga duración que permitirá además repartir la amortización de la inversión durante varias temporadas.

El perfil económico del internacional irlandés también ha sido clave. Su salario en Países Bajos rondaba los 900.000 euros netos por temporada, una cifra que facilitaba su encaje dentro del límite de plantilla deportiva. La reciente salida de Nobel Mendy al Hull City terminó de generar el margen necesario para que la dirección deportiva pudiera dar el último impulso a una operación que llevaba tiempo trabajando.

Parrott aterriza en Heliópolis después de una extraordinaria última temporada con el AZ, en la que firmó 31 goles y 12 asistencias entre todas las competiciones, además de seis goles con la selección nacional. Sus registros habían despertado el interés de varios clubes europeos, pero el delantero terminó apostando por el proyecto del Betis y por ponerse a las órdenes de Manuel Pellegrini.

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Con su llegada, el Betis resuelve una de las grandes prioridades que mantenía abiertas en el tramo final del mercado. La dirección deportiva había estudiado distintas alternativas para la delantera, pero Troy Parrott terminó imponiéndose como el elegido para elevar la competencia ofensiva y completar junto a Cucho Hernández una delantera diseñada para afrontar una campaña de máxima exigencia.

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