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Vídeo | Manuel Pellegrini vuelve a dirigir el entrenamiento del Betis y Bellerín regresa a dos días del debut en Liga contra la Real Sociedad

Vídeo | Manuel Pellegrini vuelve a dirigir el entrenamiento del Betis y Bellerín regresa a dos días del debut en Liga contra la Real Sociedad

Manuel Pellegrini vuelve a dirigir el entrenamiento del Betis y Bellerín regresa a dos días del debut en Liga contra la Real Sociedad / Álex Mérida

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Vídeo | Manuel Pellegrini vuelve a dirigir el entrenamiento del Betis y Bellerín regresa a dos días del debut en Liga contra la Real Sociedad

Álex Mérida

Sevilla
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Manuel Pellegrini vuelve a dirigir el entrenamiento del Betis y Bellerín regresa a dos días del debut en Liga contra la Real Sociedad. El lateral catalán se ejercita con el grupo tras el pisotón en su tobillo derecho en el amistoso ante el Inter del pasado sábado. Ez Abde también se acerca a su regreso y ambos apuntan a la Real Sociedad.

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