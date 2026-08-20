Alineación probable del Betis ante la Real Sociedad: Isco, la gran duda del once de Manuel Pellegrini

La espera ha terminado. El Real Betis Balompié ya se ha despedido de la pretemporada e iniciará LaLiga EA Sports este viernes en La Cartuja contra la Real Sociedad. Béticos y txuri-urdines, que se emplazaban para verse en la segunda jornada, se verán las caras antes de tiempo tras retrasarse el duelo de los de Manuel Pellegrini ante el Valencia y el de los de Pellegrino Matarazzo frente al Real Madrid, todo ello debido al Mundial 2026.

Las dos sesiones de trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol han deparado buenas noticias para el Ingeniero, que ha podido contar en ambas con Abde Ezzalzouli como uno más de la plantilla y con Héctor Bellerín este miércoles ya reincorporado tras la torcedura de tobillo sufrida en los primeros minutos del último amistoso de pretemporada ante el Inter en Bari. Los dos apuntan a la citación contra los realistas.

Alineación del Real Betis Balompié

¿Doble pivote o Bernal, Isco y Fornals?

Este viernes echará a rodar de manera oficial el Betis y se verá el primer once importante de la séptima campaña de Manuel Pellegrini al frente de la nave verdiblanca.

Pocas dudas habrá en portería, donde Álvaro Valles parte con la vitola de titular para toda la temporada, sobre todo ahora que Diego Conde está en recuperándose de la lesión de su hombro izquierdo y es el canterano Manu González quien hace de segundo portero, dejando serias actuaciones como en Bari.

Por delante del guardameta de La Rinconada tiene cierta ventaja en el carril diestro Ángel Ortiz, sobre todo por el pisotón sufrido por Bellerín ante el Inter que le ha restado sesiones con el grupo mientras el extremeño llega con todos los entrenos realizados. Junto al de Almendralejo estarán Marc Bartra y Natan, que ya ha dejado claro que quiere quedarse en el Betis, en la zaga, y Fran García en el lateral zurdo.

Manuel Pellegrini, durante la charla previa al entrenamiento del Betis en la CD Luis del Sol este miércoles / El Correo

¿Apostará Pellegrini por un doble pivote como ante los interistas o ubicará a Pablo Fornals como mediocentro junto a Facundo Bernal? En dicha pregunta está la principal duda del once del viernes que ponga en liza el chileno, pudiendo optar en este primer choque por Marc Roca junto al uruguayo con el castellonense como hombre libre en la mediapunta, buscando cerrar espacios por dentro ahora que todavía la temporada está comenzando y nacen las imprecisiones y los espacios.

Todo ello dejaría a Isco Alarcón en el banquillo como suplente de lujo de un Betis que podría mutar en la segunda parte, dependiendo del resultado, lógicamente, en un equipo más vertical con el de Arroyo de la Miel y con Abde Ezzalzouli sobre el campo.

En la derecha no hay dudas y Antony ya empezó a carburar en Italia buscando su tiro al palo largo desde fuera, con Fornals de '10' y Rodrigo Riquelme buscando constatar que su pretemporada es una buena muestra de lo que puede aportar tras un primer año en el que no le salieron las cosas como esperaba.

A la espera de la llegada de Troy Parrott por 16 millones de euros más cuatro en variables procedente del AZ Alkmaar, Manuel Pellegrini sólo tiene a un único pero gran delantero: Cucho Hernández. El de Pereira será la referencia ofensiva de un Betis que quiere arrancar LaLiga con un triunfo en La Cartuja antes del doble enfrentamiento en la capital del Turia ante Valencia y Levante el martes y el sábado que viene.