Oficial: Troy Parrott, nuevo delantero del Real Betis Balompié hasta 2031

El Real Betis Balompié ya tiene nuevo delantero. El conjunto verdiblanco ha hecho oficial este jueves por la tarde la incorporación de Troy Parrott, que se convierte en nuevo futbolista de la entidad heliopolitana procedente del AZ Alkmaar. El internacional irlandés, de 24 años, ha firmado un contrato de larga duración que le vincula con el club hasta junio de 2031.

Parrott ya se encontraba en Sevilla desde alrededor de las 16:30 horas, cuando aterrizó en la terminal privada del Aeropuerto de San Pablo. El atacante pasó posteriormente el reconocimiento médico previo a la firma de su contrato y, una vez completados todos los trámites, el Betis confirmó oficialmente una operación que llevaba semanas tomando forma.

Álex Mérida

El conjunto verdiblanco abonará 16 millones de euros fijos por el delantero, a los que podrán sumarse otros cuatro millones en variables vinculados a objetivos deportivos. De esta forma, el desembolso máximo de la operación podría alcanzar los 20 millones de euros. El acuerdo permite al Betis rebajar las pretensiones iniciales del AZ Alkmaar, que había situado el precio de salida del futbolista cerca de los 25 millones.

Troy Parrott, nuevo acompañante de Cucho Hernández

Con la llegada de Parrott, el Betis resuelve una de sus principales prioridades en el tramo final del mercado. El delantero irlandés está llamado a compartir protagonismo ofensivo con Cucho Hernández en una temporada especialmente exigente para el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, que afrontará el regreso a la Champions League.

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Te hemos pillado, pájaro. pic.twitter.com/TYI3LMoUQR — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 20, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Anuncio del fichaje de Troy Parrott por el Real Betis Balompié.

El atacante llega a Heliópolis después de completar una extraordinaria temporada con el AZ. Parrott firmó 31 goles y 12 asistencias entre todas las competiciones, además de marcar otros seis tantos con la selección de Irlanda. Unos registros que despertaron el interés de distintos clubes europeos y que terminaron convenciendo al Betis para convertirlo en el elegido para reforzar su ataque.